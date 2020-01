Pour la troisième édition des « Ateliers du désert », - concept de résidence artistique multidisciplinaire-, le Vivarium, (lieu d’art itinérant, mais pas que), met le cap sur une autre perle de l’Erg occidental, à savoir Béni Abbès, et ce, du 21 au 28 mars 2020.Une résidence artistique ouverte à toutes les formes d’art... avec à l’honneur cette année, le cinéma documentaire ! Parce qu’une résidence artistique permet plus que toute autre expérience l’échange, le Vivarium souhaite encourager la production culturelle en donnant la possibilité aux artistes résidents l’occasion d’expérimenter, de concevoir et de produire une œuvre d’art dans un contexte nouveau. à noter que cet appel à participation s’adresse aux artistes plasticiens, illustrateurs, dessinateurs, street-artistes, photographes, écrivains, musiciens, réalisateurs, monteurs, cadreurs, ingénieurs son et artisans ayant déjà produit, réalisé ou participé à des créations artistiques.

Les candidats sélectionnés s’engagent à réaliser une production artistique de leur choix, en solo ou en fusion avec les autres artistes, ainsi que de participer aux différents workshops d’initiation de la résidence artistique. Les candidats retenus seront pris en charge par le Vivarium, tout au long de la résidence artistique. Cette prise en charge comprendra le voyage d’Alger vers Benni Abbès. (Vol et transfert), l’hébergement et restauration en pension complète, les frais liés à la production artistique des projets sélectionnés. Les dossiers de candidature doivent être rédigés en français ou en arabe. Ils devront comprendre une note d’intention d’une page, un dossier comprenant une présentation de la démarche de l’artiste, une présentation précise du projet ainsi que le budget prévisionnel de sa réalisation, et enfin une copie de la pièce d’identité.

Ce dossier est à envoyer, à l’adresse suivante : vivariu[email protected] Les résultats de l’appel à candidature seront communiqués au plus tard le 15 février 2020. Les «Ateliers du Désert» est une belle opportunité à ne pas rater !