Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence des artistes du monde entier. C'est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, où les artistes rencontrent leurs publics et des professionnels. Elle accueille chaque mois plus de 300 artistes de toutes disciplines, générations et horizons. En 2020, l'Institut français d'Algérie offre trois résidences de trois mois à des artistes algériens. à vos candidatures! Ce programme s'adresse aux artistes algériens qui souhaitent développer un projet de recherche et de création à Paris, pendant une durée de trois mois. Les artistes peuvent présenter un projet de recherche sur un sujet/une thématique de leur choix, s'inscrivant dans toutes les disciplines artistiques sans exception. Le jury de sélection accordera une importance particulière à la logique de l'inscription de cette résidence dans le parcours professionnel de l'artiste sélectionné. L'Institut français d'Algérie met à disposition des artistes des ateliers-logements d'une surface d'environ 40m2 à la Cité internationale des arts située 18, rue de l'Hôtel de ville dans le quartier du Marais à Paris. Les ateliers-logements se composent d'un espace de travail et d'un espace de vie meublé: chambre, salle de bain, cuisine. Ils sont équipés d'une connexion internet Wifi. Les artistes en résidence peuvent aussi avoir accès à des ateliers collectifs de sérigraphie et gravure, ainsi qu'à un four à céramique. L'Institut français d'Algérie finance également le voyage et les frais de séjour de l'artiste (versement d'une bourse mensuelle). Les résidences, d'une durée de trois mois, auront lieu du 2 octobre au 28 décembre 2020. Les dates pourront toutefois être modifiées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire que nous traversons actuellement.

Critères d'éligibilité

L'artiste doit être engagé dans la vie professionnelle, parler français et/ou anglais, justifier de travaux antérieurs, être autonome dans la gestion de la résidence, se libérer de ses activités professionnelles durant toute la période du séjour. Par ailleurs, il est à noter qu'aucune limite d'âge n'est imposée. Les pièces du dossier à fournir sont un portfolio, une biographie, une éventuelle revue de presse et enfin une note d'intention présentant le projet envisagé durant la résidence en quoi ce projet s'inscrit dans le parcours artistique de l'artiste. Le jury de sélection portera une attention extrêmement importante sur ce document. Tout dossier ne comportant pas les quatre documents demandés et numérotés comme indiqué ne sera pas examiné par le jury de sélection. La date limite d'enregistrement des dossiers est fixée au 14 mai 2020 à midi. La commission de sélection se tiendra en juin 2020. L'annonce des artistes sélectionnés se fera en juillet 2020. Le début des résidences aura lieu le 2 octobre 2020. Les dossiers complets doivent être envoyés aux adresses suivantes: [email protected] et [email protected]