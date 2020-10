L'association culturelle «Rawafid» pour l'art et le théâtre de Béchar organise du 19 au 22 octobre à la Maison de la Culture de la ville, des journées de formation dans cinq des différents ateliers de théâtre, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Ouverts aux amateurs de théâtre, ces ateliers de formation concerneront les arts de, la diction, la préparation du comédien, l'improvisation, la conception et la réalisation des marionnettes et l'art du comédien et de l'acteur, entre théâtre et cinéma. Les personnes désireuses de prendre part à ces ateliers, trouveront dans la page Facebook de l'association le règlement contenant les conditions de participation et une fiche de renseignement à remplir et qu'ils devront soit, envoyer à l'adresse électronique: [email protected], ou poster sur la page de l'association avant le 15 octobre, indique le communiqué. Active à l'échelle locale, nationale et internationale, «Rawafid» a produit plusieurs spectacles dont, «Es'sadaqa el moustahila», «Al Sayad»et «Lebhira», ainsi que «Fi intidar el batal» (En attendant le héros), une pièce qui traite de la cause palestinienne, et plus récemment «Chkoun yesmaâ chkoun» un spectacle mis en scène par Hbib Medjahri sur un texte de Abdelkader Arroudj, qui met à nu l'absence de dialogue dans la société et qui a participé à plusieurs rencontres, dont les 8es Journées du théâtre du Sud tenues en 2018 à Alger et le festival du théâtre méditerranéen en Tunisie.

Coordonnées sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts et soutenues par le Fond de promotion des Arts et des Lettres, ces journées de formation visent à promouvoir la tradition théâtrale et les valeurs universelles à travers la pratique du 4e Art, précisent encore les organisateurs.