Un appel à participation à l'adresse des amateurs du 4e art des villes du Sud algérien a été lancé par le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) pour prendre part à des résidences de formation, annonce un communiqué de cet établissement.

Les résidences de formation sont prévues dans les villes de Tamanrasset, Adrar, et El Oued et sont ouvertes aux artistes des villes du Sud. Les modalités de participation aux formations sont disponibles sur le site Internet tna.dz, alors que le dernier délai pour envoyer les candidatures a été fixé au 25 novembre.

Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi a entrepris cette démarche suite à la visite de travail de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda dans les wilayas de Tamanrasset et Adrar, précise le communiqué.