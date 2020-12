La violence est un générateur de fortes émotions et à l'heure où les violences faites aux femmes font débat, il nous apparaît important, en tant qu'acteur.trice.s culturel.le.s w'professionnel.le.s te3 l'image, d'interroger ces représentations.

Pour ce faire, et dans la perspective d'encourager la réflexion sur les images qu'ils ont produites ou que l'on diffuse, Dima Cinéma, avec l'aide de la Maison d'Axxam-N-Daa Ali, l'agence Rhizome, l'agence Woudjouh et le réseau Wassila, initie cette démarche et encourage à la création de contenus artistiques éthiques dans le respect de la dignité des personnes représentées dans ce projet «Remchet 3in». expliquent les organisateurs. Dans l'immédiat, il est ainsi proposé une réflexion interdisciplinaire, essentiellement basée sur l'image, sur la violence comme force d'inspiration artistique. En confrontant l'univers de plusieurs artistes et acteurs, durant trois semaines de campagne digitale jusqu'au 18 décembre 2020. «20 Nadhra» est une campagne digitale autour des représentations des violences faites aux femmes à l'image en Algérie, première étape du projet «Remechet 3in»

L'Atelier est un espace de discussion en ligne (Zoom), qui consiste à aiguiser le point de vue sur un film ou bien une séquence, avec l'aide de professionnel.le.(s). La priorité sera donnée aux professionnel.les et praticien.ne.s de l'image.

Atelier 1

«L'évolution des représentations des femmes dans le cinéma algérien de 62 à aujourd'hui» avec Salima Tenfiche

Atelier 2

«Analyse de séquences te3 les films portants 3la les violences psychologiques» avec Sonia Ahnou et Kahina Zina

Le 18 décembre 2020 à 16:00

Réunion Zoom Inscription avant le 12 décembre 2020 à minuit

Formulaire Google hna: https://forms.gle/8GAMr6JTxgKQxSk67