Pour être examinés par la première commission 2021, les projets doivent parvenir, au plus tard le 4 février 2021. Aucun projet reçu postérieurement à cette date ne sera examiné. Les appuis consentis dans le cadre de ces commissions répondent aux axes de la coopération culturelle de la France avec l'Algérie. Ils visent à soutenir de manière privilégiée: l'émergence de jeunes talents, ainsi que les projets novateurs dans la création contemporaine.

Les projets pouvant donner lieu à un soutien concernent tous les secteurs culturels et artistiques, à l'exception du livre et du cinéma, qui donnent lieu à des appels à projets distincts.

Les demandes peuvent entrer dans les catégories suivantes: Aide à la création, aide à l'organisation de manifestation culturelle ou artistique ainsi que l'aide à la formation.

Conditions de dépôt

À noter que les projets de diffusion ne sont pas éligibles. Pour les propositions de tournée de spectacles en Algérie, il convient de contacter les Instituts français d'Algérie. Il est important de savoir que peuvent déposer leur dossiers, les créateurs individuels, sans condition de nationalité, déjà engagés dans une activité artistique, à condition qu'ils soient soutenus par une structure associative ou une entreprise culturelle.

Les demandes à titre individuel ne seront pas examinées. Aussi, les associations et entreprises culturelles algériennes ou françaises qui portent un projet en lien avec l'Algérie. Les appuis consentis sont sous la forme d'une subvention d'un montant maximum de 10000 euros (pour les structures françaises), ou équivalent en dinars (pour les structures algériennes). Pour déposer votre candidature, il vous suffit de remplir les formulaires suivants: une fiche de synthèse à remplir intégralement. (à consulter sur le site de l'Ifa), un modèle de budget, équilibré en recettes et en dépenses, à remplir intégralement. Ce budget doit faire apparaître les autres partenaires sollicités ou déjà engagés.Le cas échéant, si vous avez déjà bénéficié d'un appui de l'ambassade de France ou de l'IFA, il est impératif de fournir au moment du dépôt de votre dossier un bilan moral et financier de l'opération précédemment menée, et compléter par un compte-rendu d'utilisation de la subvention.

Les formulaires à remplir

Vous devez joindre à votre demande: une lettre de demande de subvention avec le montant de l'aide sollicitée, le cachet et la signature du responsable juridique de la structure et un dossier de présentation du projet, mais aussi tout document pouvant venir en appui de la demande (travaux déjà réalisés, coupures de presse, etc.), sans oublier une présentation du porteur de projet + CV. Pour une association, il vous faut fournir une justification de la personnalité morale, déclaration légale, inscription à un registre - traduite si le document est en arabe et un exemplaire de RIB original (émis par la banque) scanné du compte bancaire de la structure porteuse du projet (les coordonnées bancaires d'un compte personnel ne seront pas acceptées). Les porteurs de projets doivent réunir toutes les pièces dans un seul et unique document au format PDF. Le dossier complet est à envoyer impérativement par courriel, au plus tard le 4 février 2021, à [email protected] Attention au poids des fichiers, qui ne doivent pas excéder

4 MO. Les liens Wetransfer et Googledrive ne sont pas acceptés. Un courriel de confirmation de bonne réception vous sera envoyé. Il est à noter que seuls les dossiers correctement remplis et complets seront étudiés par la commission de sélection des projets. Vous recevrez par courrier électronique le résultat de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date limite de candidature. En cas d'acceptation, une convention sera établie avec la structure porteuse du projet, établissant la nature du soutien de l'Institut français d'Algérie, les conditions de réalisation et d'évaluation du projet, la visibilité accordée au soutien de l'IFA. Il vous est demandé de tenir également compte dans le développement de votre projet des délais d'octroi d'une subvention (de 2 à 4 mois). Il est bon de souligner que la commission de sélection est libre de déterminer le montant du soutien consenti aux projets retenus. Si votre projet s'étend sur plusieurs années, veuillez bien noter que le montant de votre subvention doit impérativement être engagé au cours de l'année 2021.

L'obtention d'un soutien de l'ambassade de France en Algérie dans le cadre de ses appels à projets n'implique pas la délivrance de lettres d'invitation, obligatoires à l'obtention des visas. Il revient au partenaire français ou algérien d'établir les lettres d'invitation.