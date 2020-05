Intitulé «Liberté d'expression et de création. Un acquis de la République /l'art est public», une pétition sous forme d'appel à solidarité aux artistes qui se font harceler actuellement a été lancée récemment sur les réseaux sociaux. Sur ce communiqué peut-on lire:

«Depuis quelques jours, une vague de protestation, de diffamation se répand sur les réseaux sociaux et principalement Facebook contre une partie des artistes algériens. Ce qui semblait être un fait divers, a pris l'ampleur d'une véritable affaire d'Etat, révélant ainsi les lacunes des différentes fractions de notre société, dans l'application des règles basiques du vivre ensemble». Rappelons l'affaire qui «a débuté par la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, montrant un jeune homme (re)peignant une fresque murale issue du projet D'JART à Alger-Centre», datant de 2014, vidéo dans laquelle «nous entendons un jeune affirmant à un groupe, que l'art urbain qui y figure est porteur de messages cachés contre les principes de l'islam, de l'Algérie et en faveur de la franc-maçonnerie.», ce communiqué qui est avant tout, un appel à la tolérance et de soutien aux artistes dont certains menacés de mort comme Slimane Sayoud, récemment et d'autres, tient à souligner que «La liberté artistique est garantie par la Constitution algérienne comme droit de tous les citoyens. A son article 44, il est écrit noir sur blanc que «La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifiques est garantie au citoyen algérien». Cette même Constitution à son article 45 précise que «Le droit à la culture est garanti au citoyen». Ce sont donc là des principes inviolables et garantis aux citoyens algériens.». Aussi, rappelons que «la situation de l'art, des artistes et de la culture, n'est pas en très bonne santé, en Algérie», le communiqué plaide plutôt pour «l'union» tout en indiquant que «l'art est pluriel, l'art est un gardien du patrimoine national et universel, matériel et immatériel. L'art s'empare de l'espace public pour y discuter ses codes! y inventer ses pratiques! y exercer son pouvoir fédérateur! y défendre la citoyenneté! y prévenir la violence extrémiste! Au-delà de sa mission d'embellissement de la ville, l'art dans l'espace public véhicule des messages visibles et pertinents». Aussi, peut-on lire par ailleurs: «C'est pourquoi (...) nous membres du collectif L'art est public, nous désignons dans ce communiqué l'urgence et la nécessité de réaffirmer les droits fondamentaux de la liberté d'expression et de création, en Algérie.» Rappelant que «L'art est public est un projet socio-culturel citoyen, qui a pour vocation de démocratiser l'art, de valoriser ses pratiques, sous toutes leurs formes et d'accroître le développement d'une citoyenneté équitable et active.», il est souligné ainsi en toute détermination, que

«nous ne pouvons tolérer la destruction d'oeuvres urbaines dans nos espaces communs. Nous ne pouvons tolérer la destruction de notre patrimoine artistique, dont nous sommes gardiens pour les générations d'Algériens, à venir». Un message clair et précis. Mais le malentendant peut-il écouter?