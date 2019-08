Avis aux amateurs de l’univers Harry Potter, sur initiative des « Algerian Potterheads un rassemblement de potterheads aura lieu simultanément à Alger et à Béjaïa le 29 août prochain. . Il aura lieu plus précisément au jardin d’Essai du Hamma pour la première ville et au parc Ali Vava pour la seconde. Il s’agira pour les férus de participer à un certain nombre d’activités et de se rencontrer autour des thèmes propres au jeune sorcier afin de s’amuser à travers des mini-jeux représentant l’univers d’Harry Potter, des quiz sur la saga de J. K. Rowling et plusieurs accessoires mis en vente par les organisateurs. Mieux encore, les fans inconditionnels pourront échanger avec d’autres amateurs pour discuter longuement de l’apprenti sorcier et de son cheminement à travers les années. Il est à noter que l’événement débutera dans les deux villes à 10h et s’étalera jusqu’à 16h.