Dans le cadre de son programme virtuel l'Agence algérienne pour le rayonnement Culturel propose chaque semaine sur sa chaîne YouTube @AARCdz une projection d'une sélection de films algériens dans la section «Clap du Lundi». Cette fois ce fut le tour du film documentaire «Arraw N Texraine» de la réalisatrice Rima Kerkebane. Un film qui rentre dans le cadre de la 6eme édition des laboratoires documentaires d'Alger, organisées par l'institut français d'Alger, faut-il le souligner. Ce film documentaire a pour lieu d'ancrage Tixeraïne. Il s'agit d'un village qui se situe à 7km d'Alger-Centre. Un village kabyle en forme de casbah riche en vestiges et en histoire ottomane, berbère et puis de la révolution. Tixeraïne est méconnu des Algérois et négligé par les autorités. Il n'y a presque pas d'infrastructures, malgré ses 5000 habitants. Si les autorités locales négligent cet endroit, des jeunes du quartier prennent le taureau par les cornes pour s'occuper à rebâtir leur village, nettoyer les rues après les déluges de la pluie, aider à peindre les parties bâties des maisons et donner un coup de main à tout villageois dans le besoin. Un groupe de jeunes soudés et audacieux qui prennent le relais de leurs aînés, parmi eux cet homme qui reconnaît avoir de la volonté, mais pas de l'audace comme ces jeunes téméraires. Ces jeunes font partie aussi du groupe de rap l‘Gosto. Ils ont ainsi décidé avec leurs voisins de reprendre leurs destins en main ainsi que celui de leur village pour un meilleur avenir en commun. Aussi, à la fin de leur travail, le drapeau sur le dos, ils partent remplir leur deuxième part de citoyenneté, ce qui était l'année dernière, une journée de fête chaque vendredi.....à savoir le Hirak.

Le même, mais sous une autre forme sachant qu'aider c'est déjà se bouger en terme de solidarité et d'aller vers le mouvement actif et positif.