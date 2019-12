La cérémonie de remise du prix Assia Djebar a été marquée par la présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi qui a tenu à indiquer dans son discours que ce prix nous rappelle à notre mémoire la valeur de la littérature, grâce à cette plume qui a consacré sa vie à défendre des causes humanistes et partant, à défendre les droits du peuple algérien sous le joug colonial. Et de souligner : « Assia Djebar n’a pas chanté l’engagement comme un simple slogan, mais elle était une personne profondément engagée eu égard à ses positions et ses valeurs qu’elle a su exprimer à travers toutes les étapes de son existence. (…) voilà pourquoi le prix Assia Djebar se veut tel un prolongement de son talent à travers ces plumes qui résonnent par le biais de ce concours... »Aussi, fait -il savoir : « Ce prix se veut également un témoignage de notre nationalisme en ce qui fait la particularité des Algériens et leur génie dans leur façon d’aborder les événements avec sécurité. »Faisant allusion à la prochaine élection, Hassane Rabhi s’est félicité de cet « acquis démocratique qui se tiendra dans un contexte exceptionnel » non sans « jamais faire fléchir la confiance du peuple envers les organismes d’Etat qui restent debout dans toutes les situations ».