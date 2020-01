La ville de Tlemcen accueillera du 20 au 31 janvier une résidence autour de l’écriture de films-documentaires. Celle-ci fait suite à un appel à participation dont la date butoir était le 15 décembre. Une session organisée par l’association Krysalide Diffusion. Avec le soutien financier de la Ville de Lille (France). En partenariat avec l’Hôtel Grand Bassin de Tlemcen (Algérie) et Docmonde (France). A noter que cette session s’inscrit dans le cadre de la continuité des résidences d’écriture organisées en 2017 et en 2018 en Algérie. Elle a pour but de donner aux jeunes les moyens de «maîtriser les clés du récit documentaire, de se professionnaliser, de mutualiser leurs talents », peut-on lire sur le site Internet de l’association Krysalide Diffusion.

«Maîtriser les clés du récit»

Mais aussi de «renforcer les capacités des jeunes auteurs dans le développement de leur scénario de film documentaire pour une présentation à des producteurs et diffuseurs en mars 2020 au Burkina Faso». Si aucun prérequis académique n’est exigé aux participants, toutefois, note-t-on, sur le site, l’association Krysalide qui assure une belle parité à accueillir autant d’hommes que de femmes, n’assure pas la prise en charge en matière de transport jusqu’à Tlemcen», peut –on lire encore sur la page dudit événement.

Il est bon à savoir, par ailleurs qu’en quelques années, des dizaines de projets d’auteurs ont été soutenus par l’association Krysalide.

Tlemcen capitale du documentaire

A son actif, six films réalisés et plusieurs projets en postproduction, en tournage ou encore à l’étape de développement. Créée en 2004 en France, l’association se donne comme objectif la formation aux différents métiers du cinéma (cinéastes, actrices, acteurs, techniciens, producteurs ou encore distributeurs). Elle soutient également la diffusion d’œuvres cinématographiques provenant des quatre coins du monde. Depuis fin 2014, elle coorganise avec Cinos (Cinémas de Berck) «Cinémondes», le Festival international du film indépendant à Lille. Ce festival propose d’«explorer le cinéma sous tous ses aspects», et ce, à travers notamment la projection d’avant-premières mondiales, des ateliers et des rencontres-débats. Aussi, après les premières journées du documentaire organisé par le ciné-club Derb –Cinéma avec le concours de la l’Association Mohamed Dib, Tlemcen devient petit à petit le carrefour du 27e destiné particulièrement au format documentaire.

Une belle manière de décentraliser le cinéma et s’ouvrir encore plus aux jeunes qui n’ont pas la chance de se déplacer toujours au centre.

Un acquis de plus pour le pays qui est le bienvenu, nonobstant les rencontres cinématographiques de Béjaïa qui ne sont plus à présenter car sur le terrain depuis de nombreuses années maintenant. Et c’est tant mieux !