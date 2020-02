Avec plus de 15 ans de carrière, plus de 350 concerts à leur actif dans le monde, ainsi qu’à travers toute l’Algérie, les Djmawi Africa deviennent ou incarnent, aujourd’hui, l’une des références musicales actuelles algériennes. Aujourd’hui, ils reviennent avec un nouvel album réalisé après le départ du chanteur du groupe en 2016, Djamil Ghouli, remplacé haut la main, par Issam. Un album qui se veut celui de la maturité. Pour le lancement de cet album dont le nom n’a pas encore été dévoilé, le groupe a choisi naturellement le studio de production Tango Alhpa qui a réalisé le clip de promotion de cet album pour y animer un show case devant un public trié sur le volet, composé d’artistes, musiciens et d’amis et proches. Djmawi Africa y a présenté ainsi, en avant-première le premier single ainsi que quelques titres en live en exclusivité ! « Troh W’ Tkhalih » est le titre de ce morceau dont le clip a été mis en ligne samedi. Jmawi Africa chante en duo avec l’artiste marocain Mehdi Nassouli.

Un clip sur le pouvoir de l’argent

On y voit des hommes qui dansent liés à des cordes, un homme sur un cheval (Le comédien Khaled Benaissa, Ndlr) se pavanant comme un roi, de l’argent dans la main. Bref, ce morceau chante la vanité du pouvoir de l’argent qui peut conduire à la folie, si ce n’est au suicide dans une époque de décadence telle que nous la vivons, aujourd’hui, dans le monde. Une certaine idée relative à l’esclavagisme est aussi mise en exergue à travers l’image de ces personnages noirs qui sont attachés à des cordes et tentent de se débattre. Une façon détournée pour dire la métaphore de l’argent qui régente l’homme, qui, en s’y assujettissant, s’y perd. Un morceau punchy qui donne le ton pour le reste de l’opus qui contiendra une dizaine de morceaux. à noter que cet album succède à celui qui est sorti en 2013 appelé Avancez l’arrière. La nouveauté avec la formation 2020 est que sur scène et sur l’album, tout le monde joue d’un instrument et chante. On assiste à des interventions parfois en duo. « C’est une nouvelle formule qu’on a préféré adopter pour avoir plus de variante dans les voix. On a exploité les musiciens qui peuvent chanter d’une manière complètement totale. Il y a donc des duos avec cheikh Sidi Bémol et Mehdi Nassouli, notamment et malgré son absence ce soir, vous aurez remarqué que c’est quelqu’un d’autre qui a chanté à sa place… », nous a confié le guitariste Abdou El Ksrouri. Sur scène, les artistes se sont en effet surpassés au studio Alpha Tango. On citera Zouhir aux percussions et au chant, Issam à la guitare et au chant, Amine à la trompette et au chant aussi. à la section cuivre, nous avons découvert M’hamed (aux clarinettes, saxophone et flûte), Koceila au saxophone soprano, Nazim à la batterie , Karim à la basse, et enfin Hichem au violon et au mandole.

Du rythme à en pleuver

Des notes exquises d’ailleurs qui ont su relever le son de la musique du groupe qui surfait souvent sur la mélodie celtique et tzigane. D’ailleurs, le groupe nous surprendra grâce à une fusion celtico-andalouse des plus inattendues sur une reprise de Ya Rassoul, revue et corrigée de façon bien entraînante et colorée. Aussi, collant à l’actualité, le groupe a interprété un morceau en référence au Hirak intitulé Lazem alik. Dans un autre morceau qui évoque Wesh rahou sayer lyoum (ce qui se passe aujourd’hui) et ayant pour titre Sassiya, c’est un peu la suite de la chanson Delali dans le texte (deuxième album) qui nous a été dévoilée.

Une tournée promotionnelle

à noter que c’est la première fois que le groupe enregistre un album totalement pensé et travaillé en studio, car le groupe possède aujourdhui « Le Soul », lieu de production musical où ils peuvent enregistrer mais aussi répéter, quand ils veulent et qui est ouvert d’ailleurs à d’autres artistes. Cet album dont le titre sera probablement Amchi (je marche) tire ses thématiques de l’actualité mais aussi du vécu, enrobé qu’il est musicalement de rythme d’enfer, plus déjanté que jamais. Des morceaux qui décoiffent avec du son rock, gnawi, kabyle, parfois bedoui etc. Des consonances résolument maghrébines qui viennent donner le «la» à des ambiances parfois mystiques et endiablées, comme ce fut le cas durant le live chez Alpha Tango. En attendant la sortie de l’album, au mois de mars, le groupe vous donne rendez-vous pour le découvrir on live lors d’une tournée de plusieurs concerts. On notera ce 3 Tlemcen, le 4 au théâtre régional d’Oran, le 8 février au Zénith de Constantine, le 6 à l’Institut français d’Alger et le 8 février à Annaba. à ne pas rater ! O.H.