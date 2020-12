Le chanteur veut combler l'écart d'opportunité qui freine les entrepreneurs de couleur. En effet, Pharrell Williams a annoncé le lancement d'une nouvelle association caritative, baptisée Black Ambition. L'objectif, comme son nom l'indique en partie, est d'aider les entrepreneurs de couleur en leur fournissant «les financements, les opportunités, les mentors et l'accès aux ressources nécessaires» pour créer leur entreprise. «Les tragédies et événements récents ont illustré les divisions profondes dans l'expérience de la vie américaine, et si l'entrepreneuriat a longtemps été un élément crucial du rêve américain, les gens marginalisés ont longtemps été confrontés aux barrières qui les empêchent de réussir. Avec Black Ambition, l'objectif est de renforcer l'afflux d'entrepreneurs talentueux et de mettre fin à ces différences de fortune et d'opportunité liés à un accès limité au capital et aux ressources», a-t-il déclaré au Hollywood Reporter?, en référence aux manifestations Black Lives Matter et aux crimes racistes qui ont agité les Etats-Unis en 2020. En lançant l'association, Pharrell Williams va créer deux prix distincts: le Black Ambition HBCU Prize et le Black Ambition Prize. Le premier, avec une dotation de 250.000 dollars, permettra à de jeunes étudiants issus d'universités historiquement noires (l'acronyme HBCU signifiant «Historically Black Colleges and Universities»), pour leur mettre le pied à l'étrier et les aider à créer leur première entreprise. Le second sera quant à lui doté d'un prix d'un million de dollars. Les exigences pour s'inscrire: avoir un fondateur ou cofondateur afro-américain ou latino. La compétition devrait démarrer en juillet 2021, si tout se passe, d'ici là, comme prévu.