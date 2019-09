Sous l’égide du ministère de la Culture, le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) organise l’avant-première du film long métrage «Papicha» de Mounia Meddour, une coproduction Tayda Film, avec le soutien du ministère de la Culture et du Fonds pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique (Fdatic), le samedi 21 septembre 2019 à 19h00, à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth). L’avant-première se fera en présence de la réalisatrice ainsi que de l’ensemble de l’équipe technique et artistique. La projection presse se fera en matinée à 10h du matin. A noter qu’une sortie commerciale du film aura lieu dès le dimanche 22 septembre dans les salles à Alger (compléments d’information à venir). Pour rappel, Papicha est un film long métrage fiction de Mounia Meddour. Il a pour cadre Alger,dans les années années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste.

A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux «papichas», jolies jeunes filles algéroises.

La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits…Il est bon de signaler que Mounia Meddour n’est autre que la fille du réalisateur Azzedine Meddour.

Mounia suit des études de journalisme à la faculté d’Alger et de communication à Paris 8. Formée par la suite à La Fémis, elle réalise plusieurs documentaires remarqués dont Tikjda : La Caravane des sciences, Particules élémentaires, La Cuisine en héritage et Cinéma algérien un nouveau souffle, portrait de metteurs en scène algériens ayant connu comme elle les «années noires». Son court métrage Edwige est salué dans de nombreux festivals. Papicha, son premier long métrage a été acclamé dans la section Un Certain Regard au festival de Cannes 2019 et a été primé au 12ème Festival du film francophone d’Angoulême.

Aussi, au mois d’août il a reçu durant la 12ème Edition du festival du film francophone d’Angoulême, un Valois de la Meilleure Actrice pour Lyna Khoudri, un Valois du Meilleur Scénario à Mounia Meddour ainsi qu’un Valois du Public au film.