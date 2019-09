Le Premier Prix de la 7ème édition du concours international de la photographie sous-marine de la corniche jijelienne et du court-métrage a été décroché par le duo de plongeurs-photographes Ali-Ramzi Ayad et Redouane Benzehra de Jijel, lors de la clôture de cet événement vendredi dernier à la plage du Grand Phare, à l’ouest du chef-lieu de wilaya. La deuxième place est revenue au duo Nadjim-Hocine Haroun et Mohamed-Rayane Haroun d’Alger alors que le troisième Prix a été décerné à Sid Ali Makhloufi et Kamel Khliouet de Boumerdès. Dans le domaine du court métrage, le jeune Sofiane Kahl Snan de Jijel a décroché le Premier Prix pour son film, « Nos déchets » salué par les membres du jury pour « les messages écologiques qu’il véhicule ainsi que la touche créative dans le montage ». Pour la directrice du Parc national Taza, Lylia Boudouhane, organisatrice du concours, cette 7ème édition était « réussie » compte tenu, a-t-elle appuyé de plusieurs critères, « la participation effective et qualitative des concurrents ainsi que la conjugaison des efforts entre les garde-côtes, la Protection civile, les services de sécurité et les associations associées à l’événement pour assurer une meilleure organisation ». Elle a également ajouté que la mer calme et le climat tempéré pendant les deux jours du concours ont également permis aux plongeurs photographes de faire des plongées sous-marines intéressantes et de capter de belles photos du fond marin jijélien. Pour sa part, le jury a estimé que le niveau des participants à ce concours se rapproche et la qualité de la participation bonne en témoigne, a-t-on noté, les photos rapportées des profondeurs de la mer.