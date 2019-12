Comme dans la première œuvre, nous découvrons toujours cet attachement à sa ville natale et cela après avoir raconté son attachement dans un recueil de poèmes dont certains composés d’alexandrins racontant sa ville, sa région, son pays lui qui vit de l’autre côté de la rive méditerranéenne. L’œuvre qui est tantôt autobiographique, tantôt biographique est un enchevêtrement de périodes allant de la tendre, mais, combien misérable enfance jusqu’à l’âge adulte et le déracinement en quête d’un bout de pain.

Une oeuvre autobiographique

Le combat au départ inégal tournera à l’avantage de l’orphelin de l’ex-Maillot qui finira par s’imposer ; son œuvre en est la concrétisation. Aziz Toumi est né en 1944 au village Ath Allaouche, dans la commune de M’Chedallah. La galère débutera tôt. Orphelin dès l’âge de 17 mois, chassé de chez lui à 12 ans, Aziz Toumi, vivra son enfance dans la ville de Bouira, puis dans les ruelles d’Alger, ville sous la botte des paras de Bigeard. Les poèmes sont la réalité crue d’une région qui a consenti des milliers de martyrs pour retrouver sa liberté. Aziz a préservé les faits pour les raconter aujourd’hui à la nouvelle génération qui voyait en cette France un symbole, mais qui en fait n’était qu’une entité coloniale. Ce constat est mentionné avec art et finesse dans les poèmes «la Révolution des glorieux», ou en racontant la misère et la dure vie de la «Nuit coloniale » dans le chapitre IV «le joug colonial», puis les exactions vécues ou entendues dans le chapitre V «les Seigneurs du mal». Qui mieux qu’Aziz Toumi pouvait résumer la situation actuelle de notre pays et cette lutte identitaire mal comprise.

Lutte identitaire

Dans son ouvrage «Le conte, Sablier d’Or du Temps» l’écrivain natif de M’Chedallah dit : «Jadis la Berbérie était un vaste territoire qui s’étendait du Maroc au Soudan. Son peuple parlait la même langue, fondant l’unité de la nation. Mais ce pays porte un destin tragique, celui d’être toujours envahi. La succession des invasions a modifié son espace géographique. Des frontières l’ont morcelé. L’homogénéité de ses habitants a éclaté en peuplades isolées où se sont établis des royaumes. Finalement, en gouvernant par la force, ces Etats ont décimé une civilisation.» Dans cet essai, l’auteur tente d’éclaircir le rôle du conte dans la préservation de cette civilisation et lequel conte a évité au Berbère une disparition semblable à celle de l’Indien d’Amérique. «Notre recherche s’est appliquée à découvrir l’originalité de la Berbérie, ses valeurs et ses hommes, pour mieux comprendre le monde berbère, sa vision de l’univers, de Dieu, des humains et des choses.» L’œuvre est d’un apport certain à ceux qui veulent trouver un dénouement à une situation qui ne cesse de revenir à la surface et qui laisse libre court au marchandage de tout bord. Dans le second ouvrage, l’auteur du «Le Pain et le Fusil ; l’épopée d’une nation» continue son travail historique ou sur l’histoire mais à des distances moins lointaines dans l’épopée de la nation algérienne. «… Ces poèmes ne sont pas des lettres de vengeance ou de règlements de comptes avec l’histoire de France.Ecrire l’histoire

C’est le travail éclairé d’un homme qui a prêté serment à ses aïeux d’écrire leur glorieuse histoire, celle de la soif de liberté, celle de la dignité d’un peuple soumis par cent trente –deux années d’occupation.» À la page 125, dominée par une photo légendaire

de Larbi Ben M’hidi l’auteur écrit : «Des cadavres pour la gloire de rien. Ce n’est point de leur faute, ils poursuivent des sacs d’or. Je ne vais pas là où vont les hommes, mais là où va la grandeur raisonnable de la justice. Ceux qui souffrent vont toujours vers ceux qui souffrent. C’est une vertu orientale. Je n’ai rien à inventer, je n’ai qu’à écouter le peuple algérien et ramasser ses histoires comme des pierres sur le terrain.» «De la Palabre à l’Ecriture» est consacrée à la réflexion au destin de l’Afrique. « Demeurer dans son ancien système l’entraînerait à disparaître. L’hégémonie de la civilisation l’engloutirait… la seule issue d’un radeau salutaire, c’est l’écriture. Elle lui permet à la fois de conserver ses traditions, même de (cette vie à demi-morte comme dit Mouloud Mammeri) et d’entrer dans le nouveau monde de technicité.»

Des poèmes et de la souffrance

Voulant remettre les pendules à l’heure, il casse cette idylle que bon nombre ont voulu nous faire croire et qui ont toujours regretté le départ de la France. La France, berceau de la démocratie, de l’égalité, de la liberté laisse place à celle, réelle qui a toujours voulu maintenir notre pays dans sa misère et sa dépendance. Comme il nous l’affirmait dans un entretien en 2016 Aziz veut être un témoin d’une époque révolue qu’il a lui-même vécue du moins en partie. L’auteur dans bon nombre de ses poèmes montre que la misère d’ici (Algérie) est de loin moindre de celle de là-bas (France). Cette idée est comprise dans l’avant-propos de son livre, l’auteur, docteur d’Etat en lettres françaises, enseignant à l’université de Lille pendant une trentaine d’années avant de prendre sa retraite, résume son acte : «J’ai voulu écrire cette œuvre, parce que les yeux ont vu la souffrance. Je me suis fait une fausse idée, dans ce pays où l’on ne cesse de clamer la liberté, à tout vent, j’aurais ma part de raison, celle qui m’a été ôtée par les colons. Dans le pays d’où je viens j’y ai vécu une humanité sinistrée», dira-t-il. Il poursuivra un peu plus loin en disant : «La grande histoire est que j’ai cru, avec force, sans illusion aucune, avoir été parmi les égaux. Je pouvais croire à ma part de justice, enfin. Je me le répétais sans cesse.

Or, le nombre d’années passées dans ce pays honoré par mes parents et grands-parents était une joie à chagrin. J’ai vu la plupart de mes compatriotes. Je les ai vus s’entasser dans des caves, dans des mansardes froides, sans chauffage, l’hiver. Je les ai vus dans des gourbis, faits de tôle de voitures. Je ne m’attendais pas à cette horrible chose. On me disait, quand j’étais enfant, mon père et mon grand-père qui avait fait la guerre, 14 et 40, que la France était juste. J’écoutais, yeux grands ouverts, comme si c’était la plus belle musique du monde…» Au-delà de l’expérience personnelle Aziz Toumi dresse un tableau de cette France, source des maux de tout Algérien et Algérienne pendant et après l’occupation.