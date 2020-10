Une braderie de livres se tiendra à partir de demain et jusqu'au 31 octobre et ce, dans six villes du pays. Initiative des Editions Barzakh, la braderie s'invitera à Oran, Mascara, Blida, Alger, Tizi Ouzou et Constantine. À Oran, les associations «Bel Horizon» et «Le Petit Lecteur» accueilleront les lecteurs désireux de vendre leurs

livres. Mascara organisera sa braderie du côté du Centre El Amel tandis que les Blidéens devront se déplacer à la librairie Mauguin. Alger ne compte pas sur une, mais quatre librairies: l'arbre à Dires (Sidi Yahia), Kalimat (Alger-Centre), Arts & Lettres (El Biar) et la librairie générale d'El Biar. Enfin, de leurs côtés, la librairie Cheikh de Tizi Ouzou et la librairie Book Zone de Constantine représenteront l'Est.