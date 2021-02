La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a inauguré lundi soir, la salle «Aurès» (Ex-Colisée) de Batna appartenant au répertoire de la Cinémathèque algérienne. C'est la 12e salle appartenant au réseau de la Cinémathèque algérienne qui sera mise en activité et qui est gérée par le Centre algérien de la cinématographie.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du wali de Batna Toufik Mezhoud, des élus de la wilaya et des cadres du ministère de la Culture. Lors de la visite de la ministre, le directeur du Centre algérien de la cinématographie, Salim Aggar, a fait une présentation de la salle et a énuméré les modifications qui ont été effectuées lors de sa restauration.

La ministre de la Culture et des Arts, s'est félicitée de l'ouverture de cet établissement et la beauté de l'ouvrage et a promis de donner les moyens pour l'animation de ses activités.

D'ailleurs, le directeur du CAC a indiqué que la salle pourrait accueillir sa première manifestation par l'organisation du Festival international du court métrage Imedrassen.

La salle Aurès a ré-ouvert après une opération de restauration qui a duré plus de cinq ans.

Les travaux ont été finalisés en décembre 2019 et réceptionnés en 2020.

La salle dispose d'une capacité de 310 places, déployée sur deux niveaux: un orchestre de 210 places et un balcon pour 100 places. Cette nouvelle salle du répertoire du Centre algérien de la cinématographie est très bien située au centre-ville de Batna: à 250 m du siège de la wilaya et quelques dizaines de mètres du théâtre de Batna.

La salle Aurès dispose également d'un espace pour une cafétéria, qui entre dans le cadre de la commercialisation des espaces des établissements du CAC appliqués par le ministère de la Culture pour rentabiliser ses espaces.

Cet espace de convivialité pourrait être le lieu de rencontre des artistes et comédiens du cinéma et de la télévision. Avant de quitter la salle, la ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda, a apprécié l'exposition des affiches des films de la révolution algérienne organisée à cette occasion par le CAC et a reçu des mains du directeur du CAC Salim Aggar, le beau livre la Saga de la Cinémathèque algérienne commémorant les 50 ans de sa création, le 23 janvier 1965.

Enfin, le Centre algérien de la cinématographie (CAC) se prépare en 2021 à l'inauguration de sa 13e salle de répertoire, la salle Enassr à Constantine, après sa restauration qui a duré plusieurs années.