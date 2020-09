La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a rencontré mardi dernier au niveau de la Bibliothèque nationale (BN) à El-Hamma (Alger), des représentants d'une trentaine de cercles de lecture issus de différentes villes algériennes, et écouté leurs préoccupations. La ministre a promis aux cercles de lecture de leur ouvrir l'espace culturel, dont les maisons de la Culture et les bibliothèques publiques en vue de poursuivre leurs activités avec l'accompagnement des entreprises. Elle a appelé, en outre, les «jeunes de ces cercles à l'accompagnement et à la promotion du livre en général et du livre algérien en particulier, en le plaçant en tête de leurs priorités». Dans une allocution prononcée devant les représentants des cercles de lecture, Bendouda a estimé que leur initiative «constitue une méthode innovante pour la promotion de la lecture, d'une part, et la fabrique de stars, d'autre part dans le but de contribuer à l'instauration de fondements sains, en faveur du marché du livre». Par ailleurs, elle a indiqué avoir donné des instructions aux responsables des bibliothèques publiques pour l'ouverture de leurs portes devant les activités des cercles et l'accompagnement de leurs membres dans l'organisation de ces cercles et des programmes relatifs aux activités du livre. Les cercles de lecture ont reçu un premier quota de livres en tant que cadeau de la part du ministère de la Culture et des arts. Les villes algériennes recensent des dizaines de cercles de lecture ayant créé des bibliothèques de rue et dans certains espaces publics pour promouvoir la lecture. Pour rappel, la ministre avait tenu en juin, une réunion par visioconférence avec des représentants de cercles de lecture dont certains ont été distingués.