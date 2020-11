Sia, 44 ans, a déjà l’intention de partir à la retraite ! Elle a expliqué son désir de repos au magazine Variety. La chanteuse et réalisatrice est exténuée et souhaite profiter de ses enfants et petits-enfants. Chanteuse, actrice, mannequin, présentatrice télé... Les métiers du show-business échappent au concept de retraite. Sia est pourtant bien décidée à en profiter. Exténuée, elle a révélé avoir l’intention d’arrêter la musique. C’est à Variety que Sia a fait part de son surprenant projet ! La chanteuse masquée par ses perruques s’est entretenue avec le magazine dans le cadre d’une série d’interviews avec des personnalités féminines, intitulée Variety Power Of Women . Sia a parlé de son film, Music (avec Juliette Lewis, Kate Hudson et Maddie Ziegler), qu’elle a réalisé et co-écrit. Le long métrage terminé, elle souhaite désormais partir à la retraite. « Je vais sortir ce film et je crois que je vais prendre ma retraite, parce que je suis fatiguée après avoir fait ce film, c’était très exigeant, a-t-elle expliqué à son interlocutrice, Shirley Halperin.

Je ne crois pas que je partirai en tournée ou autre, je suis fatiguée.

Et je me sens heureuse que ce film soit mon grand final. » Sia a tout de même l’intention de continuer à sortir des chansons, mais plus d’album.

Ainsi, Sia aura tout le temps de profiter de ses enfants, deux cousins âgés de 19 et 16 ans qu’elle a adoptés. L’aîné des garçons vient de devenir papa de jumeaux. Sia est prête pour jouer le rôle de jeune grand-mère à la retraite. Avant Sia, le producteur français Jean-Jacques Goldman ainsi que Stromae ont eux aussi stoppé la musique, définitivement pour le premier, qui s’est installé à Londres, et temporairement pour le deuxième. L’interprète de la chanson Papaoutai s’est pleinement investi dans un autre projet, une marque de vêtements baptisée Mosaert, et a laissé entendre qu’un nouvel album verrait prochainement le jour.