Le premier Festival dédié à la musique électronique en Algérie remet ça encore cette année ! Le Black-out Festival revient le samedi 27 juillet 2019 à l’Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf. à l’affiche, un programme encore plus déjanté avec un line up des plus diversifiés. A juger par vous-même : se produiront ainsi DJ Juicy M, Divolly & Markward, Zakfreestyler & Ihan, Deejay R-one, Randall, Douga, M-Five et Graty. Notons que les tarifs d’entrée sont fixés à 2500 DA. Le festival existe pour rappel depuis 2012. «Grâce à vous aussi, amis, fans, collaborateurs, la scène de musique électronique voit son émergence dans la musique mainstream en Algérie, et voilà que aprés quelques années de travail dur et collectif nous pouvons accueillir aujourd’hui l’une des meilleures DJettes au monde DJ Juicy M sur quatre platines et sans casque. Cette artiste qui a été découverte grâce à des vidéos sur le Net, se voit aujourd’hui au sommet de sa carrière après sa signature sur label majeur Spinnin Record... La suite nous la connaissons» affirment les organisateurs. Et de poursuivre : «Le Black-out revient pour son édition internationale et vous promet une expérience unique, et en plus de la présence de l’une des meilleures DJettes au monde, nous recevrons aussi les best-sellers serbes Divolly & Markward pour une date que tout le monde attend. » et d’indiquer : «Notre fierté et celle de notre pays cette année : en exclusivité africaine, DJ Mag Africa a choisi le Black-out Festival et viendra couvrir son premier évènement en Algérie et en Afrique. Et le célèbre label tunisien playlisté par les meilleurs Mighty Records viendra à la découverte des nouveaux talents et producteurs algériens afin de les produire, et de leur permettre de dépasser un nouveau palier dans leur carrière.» DJAM quant à lui prépare une performance qui vous montrera un nouveau visage du showman de l’année 2019 avec son nouvel album et tournée Zdeldel . Après une année de franc succès sur tous les plans, les créateurs du Black-out, Zakfreestyler et Ihan reviennent encore cette année et sont plus impatients que jamais de revoir leur public et les remercier pour tout leur soutien.