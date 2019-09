L’Institut français d’Alger accueille le mois d’octobre prochain une soirée spéciale Boris Vian. Ce dernier sera à l’honneur lors d’un événement théâtral qui aura lieu à Alger le 17 octobre prochain. L’auteur incontournable de « L’arrache-cœur » sera ressuscité sur scène à travers une lecture de son œuvre par le comédien français Julien Renon. En effet, Boris Vian connaîtra une seconde vie à travers une lecture théâtrale d’une bonne partie de son œuvre. L’auteur, mort à l’âge de 39 ans, était connu pour l’exubérance de son style et la multiplicité des rôles qu’il jouait lui-même.

Vernon Sullivan, auteur américain factice dont Vian prétendait être le traducteur, en est l’exemple le plus célèbre. Issu de la compagnie Viva, Julien Renon sera sur scène suite à son écriture et son interprétation d’un spectacle chanté autour de l’œuvre de Boris Vian : « On n’est pas là pour se faire engueuler ! ». A noter que le spectacle débutera à 19h30. Pour y assister, il suffit de réserver vos places en écrivant à l’adresse suivante : [email protected] L’entrée est libre dans la mesure des places disponibles.