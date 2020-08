«Bouh! Boouh! Bouh! Boouhbouh!...» Ce vocable bien connu et fort usité dans la moindre contrée de tout le pays, notamment chez la gent féminine, est un terme qui se décline sous moult intonations, aussi différentes les unes que les autres. Il se traduit distinctement, selon les appréciations du moment, du lieu ou au gré de l'assistance présente. On peut citer sans se tromper «l'étonnement, la surprise, le désenchantement, la réprobation, voire la surenchère sur un mode de contraste empreint de majesté ou d'autres aspects» que la langue algérienne du terroir recèle dans toute sa richesse et sa beauté.

Ragots chatoyants

D'aucuns l'utilisent pour affirmer le secret de l'idée abordée, surtout pour avertir et prévenir de se tenir «bouche cousue» sur ledit sujet. Il arrive parfois que cette exclamation chantante s'échappe de la conversation intime menée en sourdine, accompagnée de risettes discrètes, mais audibles, au demeurant même agréables à l'ouie, une scène souvent observée pendant les fêtes, espaces ouverts aux femmes pour communiquer entre elles. De par leurs éclats de rires et sourires bien que discrets au vu de l'intimité affichée, les «bouh» des locutrices attirent immanquablement l'attention d'autres convives curieuses, malgré elles et avides de nouvelles et de ragots chatoyants. S'ensuit alors un déplacement des intéressées ainsi débusquées afin d'étouffer quelque peu leur conversation, confirmant ainsi sa confidentialité qui a failli être «trahie». Bien sûr, d'autres termes meublent les conversations de notre gent féminine comme dans le monde entier du reste.

Intonations ironiques

L'on peut également citer certaines autres réflexions comme «Allah, Allah» qui peuvent être, toujours selon leur intonation, quelque part ironiques, admiratives ou de désapprobation, mais exprimées sur un ton élégant «Chooufi», «Allah ibarek»...et d'autres encore dont l'origine peut être religieuse ou simplement locale ou régionale, voire traditionnelle. De nos jours, d'autres réflexions sont entendues pour exprimer des appréciations similaires faites par de jeunes femmes modernes, souvent instruites, venues de milieux urbain ou campagnard qui ne sont plus virtuellement marqués par un quelconque fil de séparation comme jadis.