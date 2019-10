La deuxième édition du Festival national des jeunes talents de la chanson débutera, ce mercredi à Alger, et verra la participation d’une centaine de jeunes venus des différentes wilayas du pays.

Dans une déclaration à l’APS, la présidente de la commission de communication du festival, Karima Chorfi, a indiqué que la deuxième édition de cette manifestation qui permettra aux lauréats d’accéder à «l’école des jeunes talents de la chanson», fait suite à celle organisée en mai dernier à Alger et constitue un prolongement des manifestations artistiques destinées aux jeunes qu’organise la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger, sous la supervision du ministère de tutelle et des services de la wilaya d’Alger. Les 96 concurrents, âgés entre 18 et 30 ans, sont des adhérents de maisons de jeunes à travers les 48 wilayas. Les concernés rejoindront mardi le Centre culturel Aïssa Messaoudi d’Hussein Dey qui abritera toutes les étapes de cette manifestation artistique, selon l’intervenante.

Les éliminatoires débuteront officiellement, mercredi à 18h. Une soirée de clôture est prévue dimanche prochain (3 novembre) à la même salle où 20 lauréats seront choisis et bénéficieront, du 19 au

31 décembre prochain, d’une formation et d’un stage pratique à l’école des jeunes talents de la chanson au Centre international des Scouts musulmans algériens (SMA) à Sidi Fredj (Alger).

Au terme du stage, les six lauréats, qui seront choisis (trois garçons et trois filles) remporteront une somme d’argent chacun et pourront participer aux différentes manifestations artistiques et culturelles de la chanson, organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a ajouté Karima Chorfi.