Installé au Maroc, Fares Lunn a été découvert par une pléiade d'amis qui l'encouragent à percer dans le monde de la musique. Ali Souhail, cofondateur et manager d'un label appelé Atlas recording, un label indépendant, basé à Marrakech nous en parle: «Pour notre premier projet on est en train de le boucler avec le clip du premier single de Farès Lunn, extrait de l'EP Afroraïbian qui sort le 27 décembre.» Son titre est «Calling On You». le clip est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Farès Lünn. Un très beau morceau groovy, servi par un clip très frais qui raconte la belle rencontre improbable entre deux jeunes gens issus de deus mondes différents, mais que la musique va réunir. Aussi il aborde la force de persévérance qu'ont les jeunes, aujourd'hui, d'aller de l'avant en parvenant à atteindre leur objectifs même, en se lançant dans une aventure à laquelle ils croient, même sans trop posséder des moyens... Ce clip a été réalisé grâce à une bande d'amis dont une partie évolue au sein du collectif Alamoriska, un collectif d'Algériens, pour la plupart, issus de l'école de cinéma de Marrakech, l'Esav, où il y a pas mal d'Algériens qui viennent faire leurs études. «C'est via Mokrane, musicien, ingénieur du son et bassiste algérien et d'autres personnes que le pont s'est fait et on a commencé à construire le projet avec Farès...».

Un pont algéro-marocain

«Alamoriska, est composé d'Algériens qui vivent à Marrakech. C'est un projet audiovisuel où la plupart font de la musique...nous, on travaille avec certains membres d'entre eux comme Rami Alloui qui est directeur de la photo et a fait l'image du clip et Mokrane qui a travaillé sur le clip comme ingénieur son» nous apprend-on. Pour info, Farès Lunn chante dans les trois langues arabe, français et anglais, un peu comme en Algérie où le français perd un peu du terrain et c'est l'anglais qui vient le remplacer. «L'anglais et le français viennent à se greffer à la darija; c'est très représentatif de la jeunesse maghrébine», nous explique Ali Souhail. Et de faire remarquer: «Ses influences sont multiples, ça passe de la pop, du néo-saoul et du R'nb. Il a les pieds très ancré dans les musiques actuelles. Tourné vers les Usa, Farès Lunn reste tout de même attaché à des sons issus de la sphère maghrébine et algérienne que ce soit le raï ou le chaâbi.». le clip qu'il faut absolument voir est signé par le réalisateur Kylian Erhard. Dans la presse marocaine nous pouvons lire: «Depuis la sortie de sa dernière chanson ‘'Mama'' qui avait cartonné, Farès Lünn est la nouvelle sensation venue d'Algérie. L'auteur- compositeur, interprète oranais basé au Maroc, vient de sortir une nouvelle chanson intitulée «Calling on you». (...)

«Farès Lünn peaufine son univers des années dans son home studio, en parallèle de quoi il écume les scènes d'Oran à Alger. Accompagné de groupes, il a toujours rêvé d'une carrière solo. Il sort ses premières chansons sur YouTube il y a deux ans, avec 12 morceaux en ligne. Ovni de la scène culturelle algérienne et maghrébine, il vient récemment de rejoindre le label Atlast Recordings.».

Une voix suave et sensuelle

Et de lire encore: « Déterminé à se frayer un chemin dans la scène artistique maghrébine en général et marocaine en particulier, Lünn sortira son premier EP intitulé «Afroraïbian» le 27 décembre. Artiste de sa génération, en effet Farès Lunn semble aller tout doucement, mais sûrement. Sa force est incontestablement sa voix qui ne peut vous laisser indifférent et puis son charisme si fascinant. l'homme travaille chez lui et ce n'est pas entonnant de le voir chantonner ou d'entendre le son de sa voix derrière un appel téléphonique. De la mélodie avant tout qui vous fera voyager et rêver en attendant des jours meilleurs. Mon morceau «Calling on you» est à écouter sans aucune modération! Ce que les politiques n'arriveront jamais à faire, les artistes réussiront toujours à le réaliser: faire rapprocher les gens pour le grand amour de l'art et de la musique qui adoucit incontestablement les moeurs. À noter que Atlas recording vous prépare beaucoup de surprises. A suivre donc!