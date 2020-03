L’association «Sauvons la Casbah d’Alger » lance un appel à participation aux artistes algériens et ce, en préparation de l’événement «La Casbah des arts». Ce dernier entend faire vivre les arts dans la vieille citadelle durant plusieurs jours.

Cet événement est dédié à toutes les disciplines artistiques sans distinction, à savoir l’architecture, les beaux-arts (peinture, sculpture, gravure…), la danse, la bande dessinée et autres, le théâtre et la musique sont ainsi concernés. Pour participer, il suffit d’envoyer un CV, un portfolio d’œuvres précédentes ou en lien avec la Casbah. Les participants devront également répondre à la question : « comment l’art et l’artisanat peuvent-ils contribuer à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel? ».

Enfin, il faudra envoyer le dossier complet à l’adresse email [email protected] L’objet du mail sera nécessairement « candidature artiste exposant ». à noter que le deadline pour l’envoi de votre candidature est fixé au 4 avril 2020.