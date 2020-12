Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre ou bien sommes-nous absolument seuls dans l'univers? À cette question qui taraude l'humanité, Abdellah Moknine a trouvé une réponse. Pour la connaître, il faut le suivre dans ce monde intrigant et merveilleux des extraterrestres qu'il nous raconte dans ses deux livres de poche «Le complot des illuminatis-ovni» et «Les extraterrestres: les Algériens doivent savoir». Dans ce dernier livre et tout au long d'une centaine de pages, l'auteur revient sur toutes les découvertes surprenantes qui ont intrigué les chercheurs, à commencer par le crash d'un ovni en 1947 près de Roswell au Nouveau- Mexique. C'est avec cette affaire que l'histoire officielle des extraterrestres a commencé. Elle sera largement détaillée par l'auteur qui citera les témoignages des principaux acteurs dont le premier arrivé sur les lieux, le lieutenant-colonel Jesse Marcel. Toutes les recherches, témoignages et publications sur le crash de Roswelle ont été cités jusqu'à la création du Majestic 12 (MJ12), suggéré par Vannevar Bush au président Truman.

La commission du MJ12, classée top secret, «avait pour mission de maîtriser la collecte de l'information et la désinformation concernant les Ovnis et les extraterrestres et leurs évaluation ainsi que tous les futurs projets avec ces entités». Citant plusieurs ouvrages, Abdellah Moknine, un ufologue amateur, évoque «la théorie du complot» où les hommes du Majestic, en collaboration avec des Aliens, décideraient des grandes orientations de la planète!

Plusieurs exemples d'abductions (enlèvement extraterrestre) sont données dans le livre et l'auteur ne manque pas de souligner que même si pour beaucoup de monde, le phénomène touche la frontière de l'irréel, «il faut s'en remettre aux preuves physiques. C'est-à-dire des marques, des empreintes, des cicatrices, des implants...». Il appuiera toutes les révélations faites par les personnes enlevées par des déclarations de grandes personnalités et hauts responsables comme l'ancien général russe Alexander Skryabin qui a déclaré que pendant son service, il avait réussi à communiquer avec des extraterrestres et qu'il avait personnellement vu le président Mikhaïl Gorbatchev rencontrer des extraterrestres. Il a cité aussi la célèbre scientifique et première femme spationaute Claudie Haigneré qui a été tenue de force après avoir crié «le monde doit être mis en garde (concernant l'existence des extraterrestres)» avant de tomber dans le coma. Claudie Haigneré, depuis son retour de l'espace, était convaincue que la Terre a été visitée depuis le début de son histoire par «d'anciens astronautes». Il s'agit bien évidemment de la théorie des anciens astronautes selon laquelle plusieurs civilisations terriennes auraient été en contact avec des extraterrestres venus apporter sur la Terre quelques savoirs dans les domaines de l'écriture, de l'architecture, de l'agriculture... Dans son second livre, «Le complot des illuminatis-Ovni», l'auteur revient sur le complot visant à instaurer «le nouvel ordre mondial». A le croire, les illuminati sont une «élite dans l'élite». L'une des plus ancienne et plus secrète des organisations des «Maîtres du monde». Cette organisation, composée de grandes familles comme les Rockefeller, les Bush ou encore les Rothschild et bien d'autres familles royales, existerait depuis au moins 1776.

Abdellah Moknine revient sur les rares noms révélés des illuminati et leur complot. Il fait part des francs-maçons mais aussi du groupe Bilderberg et le projet Bleu Baem dont la finalité est «que tout le monde se fasse implanter une puce». Il s'agit de puces Rfid (identification par radioconférence). Aaron Russo, un grand producteur de cinéma américain en a parlé, six mois avant son assassinat. Ce dernier aurait appris de David Rockfeller que le but final du nouvel ordre mondial est d'«implanter une puce à tout le monde» afin que «s'ils n'aiment pas quelqu'un ou vous protestez contre ce qu'ils font, ils ont juste à éteindre votre puce et vous avez plus rien. Vous ne pouvez plus acheter de la nourriture, vous ne pouvez plus rien faire. C'est un contôle total sur la population mondiale». D'autres révélations encore plus effroyables les unes que les autres sont exposées dans le livre de Moknine. Une lecture passionnante qui ouvre l'esprit et donne libre cours à l'imagination.