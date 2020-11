Une initiative inédite. Le Louvre va proposer pour la première fois aux enchères des oeuvres offertes par des artistes et des expériences insolites et exceptionnelles, en coopération avec de grands mécènes, afin de financer un vaste projet d'ateliers éducatifs. Il sera ainsi possible d'acheter un tableau de Soulages de 1962 (estimé entre 800.000 et 1 200 000 euros) ou des expériences jamais proposées auparavant, tel assister à l'examen annuel de la Joconde hors de sa vitrine (10 000 à 30 000 euros) ou arpenter les toits du musée en compagnie de l'artiste JR (6.000 à 12.000 euros). L'opération «Bid for the Louvre, Enchérissez pour le Louvre» proposera en ligne 24 «lots».

Une opération montée avec l'hôtel Drouot et la maison de ventes Christie's, du 1er au 15 décembre, en partenariat avec Cartier, Christian Dior Couture, Christian Dior Parfums, Le Meurice, Moët Hennessy, Off-White, Ritz Paris, Vacheron Constantin et Louis Vuitton. «Les gains seront consacrés intégralement à des projets solidaires et éducatifs du musée», a précisé un communiqué.

Dans le «Studio», nouvel espace aménagé de 1.150 m2, des ateliers doivent initier aux techniques des arts plastiques familles, groupes scolaires, publics vulnérables dès l'automne 2021. Pour le fonctionnement de ces ateliers chers au président du Louvre Jean-Luc Martinez, 800.000 euros sont nécessaires, sur un budget total du Louvre de 230 millions d'euros. Cette opération «n'a rien à voir avec la crise sanitaire: elle avait été imaginée dès 2019, et devait avoir lieu en ligne car notre public est international», a-t-il précisé. «A l'occasion des trente ans de la Pyramide, des artistes se sont exprimés, offrant des oeuvres: il s'agit de souligner le lien qui unit le Louvre à l'art contemporain», a-t-il observé. Outre le Soulages, seront proposées des créations de Johan Creten, Candida Höfer, Eva Jospin, Jean-Michel Othoniel et Xavier Veilhan.

Le designer et styliste américain Virgil Abloh et les grandes maisons du luxe se sont fortement impliqués dans la conception la plus originale possible des lots, prévus pour une, deux, cinq, dix personnes...

Parmi eux, une soirée romantique sur l'Arc du Carrousel en dégustant un «pique-nique» préparé par le Meurice, un concert dans l'ancienne salle de réception des rois de France, ou encore un voyage dans les trois Louvre (Paris, Lens et Abou Dhabi). Jean-Luc Martinez a souligné que le musée ne cédait aucune oeuvre de ses collections, en vertu du principe d'inaliénabilité.