Chaque année à la même date, les Instituts français dans le monde organisent « La Nuit des idées » sous une nouvelle thématique ; cette année, elle fut placée sous le signe du vivant. Aussi l’IFA n’a jamais été aussi animé par des jeunes comme jeudi dernier. Ce dernier, à l’instar d’autres lieux culturels, abritait des événements culturels. Dans la salle réservée aux expos, vers 18h, le hall grouillait de monde. En effet, le collectif des étudiants africains à Alger occupait tout l’espace du hall avec le vernissage d’une grande exposition. Un grand chantier en ébullition qui a vu la participation d’une multitude de jeunes issus de pays africains différents. On citera, notamment le Niger, du Bénin, du Congo etc..Il y avait foule devant ces tableaux qui célébraient à leur façon l’Afrique. Dans la salle d’en face, «le vivant» se célébrait cette fois par les mots et notamment la littérature en présence de la jeune ecrivaine Kaouther Adimi qui est venue présenter son dernier roman sorti aux éditions Barzakh, intitulé Les petits de décembre. Ce livre qu’on a eu à présenter ici dans nos colonnes, a pour sujet la guerre inégale menée entre des enfants et des généraux à propos d’un terrain vague que ces derniers veulent accaparer pour y construire des villas alors que ces enfants veulent coûte que coûte le garder pour continuer à y jouer au foot, dans cette cité militaire.

Inspiré d’un fait divers

Ceci est inspiré d’un fait divers qui s’est déroulé effectivement en 2016 et dont la narratrice a eu vent lors sa venue à Alger alors qu’elle préparait la sortie de son livre Nos richesses. Elle décide ainsi d’en faire un roman tellement cette situation cocasse et si singulière lui paraissait incongrue et donc romanesque. En gros, dans Les petits de décembre, l’on découvre des enfants héroïques lâchés dans la nature par des parents passifs. Des petits qui tiennent tête à deux généraux, Athmane et Saïd qui vite, sont suivis par une quarantaine d’enfants des quartiers avoisinants et décident plus que jamais de résister contre ce système gérontocratique. Ils sont soutenus par le jeune Youcef, l’enfant d’un colonel à la retraite, de Adila, la moudjahida téméraire qui n’hésite pas à frapper ces deux généraux avec sa canne et puis il y a aussi cette folle au cheveux rouges.

Ecrire sur le Hirak ?

Enfin, il y a surtout cette écriture alerte et roman si frais si « visionnaire », même si Kaouther Adimi se méfiera de ce terme en se défendant de pouvoir écrire un livre sur le présent, a-t-elle fait savoir lors du débat du jeudi lorsqu’on lui évoquera le «Hirak». «Je suis très mal à l’aise sur le fait de raconter l’immédiateté en tout cas. En tant qu’écrivaine ce n’est pas du tout un projet. Je ne pourrai pas par exemple écrire là maintenant, tout de suite, un livre sur le Hirak. J’aime bien prendre le temps du temps, en fait. En revanche, l’histoire contemporaine, ce qui se passe actuellement dans nos sociétés, ce qui se passe dans le quotidien comme ce fait divers-là m’intéresse beaucoup et devient sujet à histoire», a t’elle confié. Et de souligner : «Ce que j’ai voulu créer dans mon roman c’est cette espèce d’incompréhension mutuelle. Les parents ou grands parents de ces enfants n’ont pas du tout conscience de leur âge. Ils pensent que c’est leur tour pour tout, pour gouverner, pour être dans la lumière. Les parents vivent dans un monde qui, au fond, leur convient. Ils connaissent ses codes et savent comment il fonctionne et comment se faufiler pour pouvoir exister un jour. L’incompréhension se situe dans le fait qu’ils ne s’attendaient pas du tout à ce que les enfants viennent occuper le devant de la scène à un moment où ils étaient persuadé que ça allait être bientôt leur tour. Les enfants, eux, sont décidés de mener un combat en oubliant, faisant fi de leurs parents, en tuant un peu les pères…»

Les lieux de l’imaginaire…

Dessiner le monde entier était le rêve de Kaouther, petite, partant avec la littérature, aujourd’hui, entend- elle « ce qui m’anime aujourd’hui quand j’écris c’est ce rêve complètement impossible de réaliser alors je me suis dirigé vers ce qui m’inspire le plus c’est-à-dire l’Algérie. C’est prendre des moments, des lieux d’Algérie et de pouvoir les creuser.

Ce qui m’intéressait est de voir comment une femme comme Adila qui a fait la guerre d’indépendance de manière extrêmement engagée, héroïque, courageuse allait-elle réagir aujourd’hui ? Aussi, de connaître ce qui va se passer dans les années 1990, lorsqu’on a ces sélections et c’est le FIS qui l’emporte, quand on annule les élections qu’est-ce qu’on se dit? C’est ce moment de l’histoire qui est particulièrement clivant, sensible de notre histoire que j’ai voulu raconter et analyser….et Adila trouve le combat de ces enfants honnête, c’est pour cela qu’elle les défend. Elle incarne véritablement le thème de la Nuit des idées «Etre vivant». C’est une femme profondément vivante. A aucun moment de sa vie, elle n’a été à moitié vivante. Elle s’est engagée très tôt dans la guerre pour la libération de son pays. C’est une femme qui lutte au quotidien, qui a perdu son fils dans les années 1990. C’est une femme qui voit dans le combat des enfants donc peut-être le dernier combat de sa vie, qu’elle juge juste, parce qu’elle est en train de mourir. C’est pour cela qu’elle tient un journal intime et raconte tout ce qui s’est passé dans sa vie.» La femme aux cheveux rouges, quant à elle, représente, confie Kaouther, «la folie» dans laquelle baigne notre société... «Cette étrangeté. C’est un être un peu marginal, mais qui pourrait être seule, la représentation de toute la folie de ce quartier, de ce que l’on a emmagasiné de non-dits», explique l’auteur de L’Envers des autres.

Le silence des adultes

Parlant de la genèse de son roman, Kaouther Adimi indique qu’elle s’est imaginée cette « histoire de révolte » après avoir remarqué déjà à Alger plusieurs situations similaires et éprouvé des signes avant-coureurs dont ce jeune musicien qui s’était fait arrêter à Didouche-Mourad car il chantait et le lendemain d’autres musiciens sont venus occuper la rue et chanter. Et de confier : «Le point bloquant pour mon histoire était de trouver la fin, qu’elle ne soit ni hollywoodienne ni désespérante et je suis très contente d’avoir écrit d’abord la fin parce que je terminais le roman fin février. Et je crois que ça m’aurait beaucoup perturbé de voir ce qui se passait avec le Hirak fin février si je n’avais pas déjà eu la fin. Et en ça je trouve que c’est important d’être imperméable à l’actualité lorsqu’on raconte une histoire de fiction…»

Un combathonnête…

Et de souligner un peu plus loin à propos de cette histoire des généraux dépassés par leur époque :

«On était arrivé là à un ras-le-bol absolu qui pouvait vraiment jaillir à n’importe quel moment et face à ce qui représente une des autorités les plus puissantes du pays». Kaouther Adimi fera savoir un peu plus tard : «Les adultes dans mon roman, ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils ont basculé de leur côté parce qu’on a basculé. Parce qu’au quotidien on n’est pas toujours dans des combats justes, parfois on est obligé de faire attention, on ne dira pas toujours ce que l’on a envie de dire parce que c’est un peu ça être adulte.

Les enfants n’ont pas encore basculé. Ils sont encore dans le monde extraordinaire de l’enfance qui permet des combats tout à fait extrêmes. Ils iront jusqu’au bout ces enfants. En ça, Adila se reconnaît, elle-même elle a eu une enfance et une jeunesse extrêmement engagées. Elle se reconnaît à travers eux. Il y a un prolongement de son combat et de ses opinions…» conclut-elle.