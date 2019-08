L’Expression : La 7e édition de Al-Tiba9 Contemporary Art est pour bientôt. Dans quel état d’esprit êtes–vous et comment se prépare-t-elle ?

Mohamed Benhadj : Je suis comme tous les artistes de la 7e édition, surexcités par cette nouvelle exposition. Elle se prépare dans de très bonnes conditions. Toute l’équipe d’Al-Tiba9 ainsi que nos collaborateurs, que ce soit en Algérie ou à l’étranger, sont dans la phase de la réalisation. Le nombre de personnes qui préparent l’exposition y compris les artistes, leurs assistants, l’équipe professionnelle d’Al-Tiba9, nos assistants et aussi nos volontaires à travers le monde, est de 173 membres engagés dans cette 7e édition. Nous sommes tous très heureux de pouvoir réaliser et offrir à l’Algérie une belle exposition, bien méritée et surtout de rencontrer notre public algérien qui, d’ailleurs, nous manque énormément depuis la dernière édition au Musée national du Bardo d’Alger en 2016.

Pourriez-vous nous faire part des grandes lignes de sa programmation ?

Cette 7e édition sera ouverte au public le 14 septembre 2019 à 18h30 au Musée national public d’art moderne et contemporain d’Alger (Mama). L’entrée est offerte au public (gratuit), cependant, l’inscription sur le site Internet www.altiba9.com est nécessaire pour l’obtention des billets d’entrée par la suite.

Un débat avec les artistes invités est prévu le 16 septembre. Ces derniers viendront expliquer et expliciter leurs travaux au public. J’aborderai personnellement l’importance du choix des artistes et des œuvres par rapport au thème de l’exposition. Je présenterai également une partie «Art Network» tout en abordant l’importance de l’art contemporain et son impact sur la société dans le Monde arabe. Cette rencontre se fera en présence de professionnels de l’art, qui viendront spécialement en Algérie pour assister à la cérémonie d’ouverture et à la rencontre. Les détails de l’exposition, la rencontre des artistes, le Contemporary Fashion Weekend et le Workshop seront communiqués lors de la conférence de presse organisée par le CIP Centre international de presse le 8 septembre.

Quel est le thème choisi pour cette édition et comment s’est opéré le choix des artistes également ?

Cette septième édition d’Al-Tiba9 met l’accent sur la lumière en tant que manifestation de l’énergie, principe qui permet de percer dans le monde phénoménologique, élément de connaissance en se rapprochant du centre, en réconciliant les paradoxes. Cette exposition transgressive émerge entre ombres et lumières, d’ici et d’ailleurs, pour susciter un espoir profond tout en restant ancré dans la réalité. Ces oxymores physiques, métaphysiques et spirituels se retrouvent cette année au Musée national public d’art moderne et contemporain d’Alger (Mama) réunissant des artistes internationaux et émergents du monde entier. Les artistes, d’ailleurs comme chaque année, sont invités par moi-même pour participer à l’exposition. Les œuvres sont choisies ou conçues comme des puzzles, de sorte qu’ensemble, elles forment un tout qui répondra à ma vision des choses, pour cette édition, en tant que commissaire. Les œuvres de cette année sont très différentes de ce que notre public avait l’habitude de voir dans nos anciennes éditions. Plusieurs installations et des sculptures constitueront une grande partie de l’exposition.

Peut-on faire aussi connaissance avec quelques-uns de ces artistes ?

C’est un honneur pour moi de présenter ma première collaboration avec l’artiste performeur musulmane américaine de Chicago, Amirah Sackett. Cette dernière fait actuellement le tour de l’Europe avec sa nouvelle performance qui sera présentée aussi, à Alger, durant la cérémonie d’ouverture au Mama. Amirah est aussi l’une des 16 femmes musulmanes américaines qui ont rendu l’Amérique meilleure en 2016. Il y aura aussi, Mounir Fatmi, artiste marocain déjà connu par le public algérien. Il poursuit cette année encore l’aventure avec nous par une installation et un projet photographique. Les installations des lumières seront présentées aussi par Chris Wood, Massimiliano Moro et Alessandro Lupi, par contre la peinture et la calligraphie seront représentées par le maître Yazid Kheloufi et l’artiste designer Ghani Hidouche alias Bold…. Après Barcelone, je représente en Algérie l’artiste qui aura l’insigne honneur de faire l’ouverture du carnaval de Venise avec sa performance Cyber Princess, l’artiste russe Sasha Frolova.

Un mot aussi sur la nouvelle section Fashion Design qui aura lieu aussi le 21 septembre. Quel sera sa particularité ?

Disons que c’est l’élément WOW !! On reçoit déjà beaucoup de mails et des demandes. Le lancement de cette nouvelle section s’est faite à Barcelone, lors de la 6e édition de Al-Tiba9. Une section design de mode dont tant de personnes auront deviné l’arrivée. C’est une section qui ne sort pas du domaine de l’art contemporain puisque la partie la plus dominante de cette section est bien la performance.

Al-Tiba9 Contemporary Fashion Weekend est une plate-forme mettant en vedette les créateurs de mode indépendants qui se connectent aux perspectives contemporaines établies dans les domaines de la mode, de l’art et de la performance venant du monde entier. Cette section de Fashion Design prend vie dans le cadre de la 7e édition Al-Tiba9 Alger 2019. La présentation des œuvres se fera en mode «Runway textile». Les places sont limitées, Les réservations se font sur le site Web.

Des mannequins algériens vont être habillés par des designers de mode étrangers.

Je dirais plutôt des performeurs. Les critères de sélection qui seront établis à Alger, sont conformes aux critères internationaux. Je ferai une formation de trois jours pour les candidats sélectionnés au casting qui aura lieu le 3 septembre. Je forme donc 40 personnes (hommes et femmes) aussi bien sur le plan performance que mannequinat.

Mon expérience de mannequin professionnel en Europe et ma collaboration avec des professionnels de la mode sans oublier l’importance de ma carrière d’artiste performeur, me permet de créer des show en groupe, pas vu en Algérie auparavant dans le monde de la performance et beaucoup loin dans la mode. Le public algérien verra donc bien ma prochaine performance, cette fois, en groupe et alliera fashion design et performance.

Êtes-vous satisfait par le milieu du mannequinat en Algérie, milieu dont vous en faites partie en Espagne ?

Je n’ai jamais travaillé en tant que mannequin en Algérie, et je sais que le milieu du mannequinat reste encore balbutiant en Algérie. Al-Tiba9 n’évolue pas dans le monde du mannequinat, des tendances et des marques, mais plutôt dans le design contemporain et de la performance. Il faudrait donc en aucun prétexte rater le 21 septembre pour cette première en Algérie pas comme les autres.

Enfin, que pourriez-vous rajouter de plus pour le public qui viendra assister à Al-Tiba9 Contemporary Art ?

Le public algérien n’a pas vu Al-Tiba9 depuis déjà trois ans. Le retour d’Al-Tiba9 sera une aventure exceptionnelle, donnant la possibilité au public de naviguer dans ma vision artistique des choses lors de la cérémonie d’ouverture, qui sera unique en son genre. Un conseil, soyez à l’heure, la queue va être longue !