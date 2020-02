A l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Casbah, l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger organise des activités qui permettent au public de découvrir le lieu historique et le témoin authentique de l'histoire de la culture algéroise.

Au programme:

Centre des activités culturelles Abane RamdaneDu 20 février au 5 mars 2020Exposition des tableaux sur le patrimoine de la CasbahLe jeudi 20 février 2020 à 13h30, une conférence sur l'histoire de la Casbah sera présentée par l'écrivain et historien Chalabi Omar nommé Baba Arroudj sous le thème: Casbah El Mahroussa. Au menu aussi de l'animation et de la lecture poétique sur l'événement, une présentation de la tenue traditionnelle spéciale la Casbah, un spectacle zorna et un autre de chaâbi.

Aussi, deux soirées lumineuses seront animées par de grands artistes de la chanson chaâbie, le samedi 22 février 2020 à partir de 20h00 et ce à la salle de cinéma Sahel de Chéraga par Nacer Mokdad, Amari Larbi, Hakim El Ankis, ainsi qu'à la salle Ibn Khaldoun par Abdelkader Chaou et Mohamed Chetouane.