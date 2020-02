La commémoration de la journée nationale du Chahid symbolise les sacrifices des Algériens pour vivre dans une Algérie libre et indépendante, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger organise plusieurs activités historiques pour qu’elle reste une date historique gravée dans nos mémoires.

Programme :

Centre des activités culturelles Abane Ramdane

Jusqu’au 20 février 2020 : exposition des tableaux des martyrs

Conférence présentée par le docteur et chercheur historien Mohamed Yahi de l’université d’Alger et ce, lundi 17 février 2020 à partir de 14h00.

Animation enfantine :

Mardi 18 février 2020 à partir de 13h30 :

dessin des portraits des martyrs