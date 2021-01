Pour célébrer le Nouvel An amazigh, le Centre des Arts et de la Culture, en coopération avec l'Institut d'archéologie (université d'Alger 2), organise un événement culturel scientifique sous le titre «Izoran». Cet événement consiste en un ensemble de conférences scientifiques données par des chercheurs et professeurs dans le domaine de l'archéologie, en plus d'organiser des ateliers: Spécial pour l'écriture tifnagh, un atelier sur les symboles amazighs et une exposition de livres, traitant de l'histoire ancienne de l'Algérie, dans le but de connaître les vraies racines de l'Algérie.

À cette occasion, le palais Rias El-Bahr organise, les 10 et 11 janvier 2021 une série d'activités au Centre des Arts et de la Culture. Des conférences ainsi que des ateliers seront organisés dont un atelier sur le tifnagh, de la revitalisation du musée du Bardo, en plus d'un atelier pour les symboles amazighs. Au menu également, un café virtuel pour la littérature amazighe via l'application Zoom:

- Le Café de la littérature amazighe, en présence d'un groupe de poètes et d'écrivains, actifs dans le domaine de la littérature amazighe à travers le programme Zoom.

Le 14/01/2021:

Une démonstration des coutumes et traditions liées au Nouvel An amazigh au mont «Shenwa» (Tipaza) visant à mettre en valeur le patrimoine amazigh culturel du mont «Shenwa». Une conférence intitulée «Rituels et célébrations de janvier au mont «Shenwa», présentée par Abdelkader Bouchlaghem.» Une conférence intitulée «Le timbre Danyan» présentée par Abdelkader Bouchelaghem. Enfin, au menu, une exposition intitulée «Dar Al-Shenwa», qui comprend toutes les poteries contenues dans la maison familiale du mont «Shenwa»Et les plats de la région tribale et toutes les coutumes et traditions liées à la maison.