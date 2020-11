Qu'il s'agisse de la participation active de la Kabylie à la guerre d'Indépendance, des traditions qui prévalaient et régissaient la vie dans les villages, des amours impossibles ou encore de la quête identitaire, tous ces thèmes ont constitué la matière essentielle pour des écrivains qui ont marqué leur temps et qui ont choisi de faire de la Kabylie le théâtre et la sève du déroulement de leurs récits. Depuis le légendaire et pionnier des écrivains algériens, Mouloud Feraoun, à ce jour, la Kabylie n'a pas cessé d'inspirer les romanciers. Il s'agit pour ces derniers d'une source d'inspiration naturelle et inépuisable. Mouloud Feraoun a été le premier à avoir écrit une oeuvre devenue mythique et une référence incontournable sur la Kabylie sous plusieurs facettes. Une Kabylie méconnue, vue sous cet angle, avant que Feraoun ne se mette à la raconter sans masque et avec une authenticité indéniable. Qu'il s'agisse du Fils du pauvre, de La terre et le sang ou encore des Chemins qui montent, Mouloud Feraoun a réussi avec un style littéraire unique et propre à dépeindre la vie dans les villages kabyles. Son regard a été lucide et objectif, mais sincère.

Lire comme visiter un village

On lit les romans de Mouloud Feraoun comme si on visitait les villages qu'il décrit et comme si on avait côtoyé de près ses

personnages authentiques. Mouloud Feraoun raconte des vérités qui font mal et qui ne sont pas bonnes à dire, mais il s'agit de choses vécues, donc qu'il ne fallait en aucun cas dissimuler. Dans une large mesure, l'oeuvre romanesque de Mouloud Feraoun est autobiographique, surtout Le fils du pauvre. Mouloud Mammeri aussi, dans La Colline oubliée, mais aussi dans L'Opium et le bâton, a planté le décor de ses romans dans la Kabylie profonde qui est sa région natale. Dans ses romans, Mouloud Mammeri a raconté la Kabylie à sa manière en y abordant plusieurs aspects de la vie comme la guerre, les épidémies et l'amour, mais aussi la pauvreté et la faim.

Une Kabylie qui est presque la même avec celle de Feraoun, mais décrite différemment, aussi bien sous l'aspect stylistique que concernant les faits choisis à mettre en lumière par les deux auteurs. D'autres romanciers ont également conféré ce cachet lié à la Kabylie dans leurs livres et ils sont très nombreux, anciens et nouveaux. Dans l'ancienne génération, celle de Mammeri, on peut citer Chabane Ouahioune, Malek Ouari, Fadhma Ath Mansour Amrouche, Rabia Ziani, Boukhalfa Bittam...

La Kabylie comme personnage principal

Fadhma Ath Mansour Amrouche, dans son roman autobiographique «Histoire de ma vie», raconte sa propre enfance et vie depuis son village natal situé au coeur de la Kabylie suivie de toutes les pérégrinations qu'elle a eu à affronter durant sa vie, surtout pendant sa jeunesse, mais aussi son enfance.

La majorité des romans de Chabane Ouahioune ont la Kabylie comme «personnage principal». C'est le cas dans «L'aigle du rocher», «La maison au bout des champs», «Thiferzizouits ou le parfum de la mélisse», «Parmi les collines invaincues»... Tout comme son titre l'indique, le roman «La robe kabyle de Baya» de Malek Ouary a également la Kabylie comme toile de fond. On retrouve la Kabylie au coeur de dizaines de romans écrits par des écrivains de plusieurs générations. Parmi la nouvelle vague d'écrivains, certains se sont directement inspirés de leurs ainés.

L'écrivain Ali Malek a même reformulé le titre d'un roman de Feraoun pour l'attribuer à son propre roman: «Les chemins qui remontent» en guise d'hommage et d'admiration à Feraoun. Les romans et recueils de nouvelles de Ali Malek sont tous des récits très imprégnés de la Kabylie.

Une Kabylie qui a toujours été une muse pour les auteurs et les artistes. Et qui continue de l'être.