En 2020, de nombreux noms illustres ont tiré leur révérence, mais leur mémoire survivra bien au-delà de cette année tragique. C'est d'abord la disparition de Kobe Bryant et de sa fille Gianna dans un accident d'hélicoptère qui a soulevé une vive émotion.

L'ancien joueur des Lakers avait 41 ans et sa fille seulement 13 au moment du drame survenu le 26 janvier dernier.

Non moins tragique a été la mort de Naya Rivera.

D'abord déclarée disparue après que son fils de 4 ans avait été retrouvé seul à bord d'un bateau sur un lac californien en juillet, il s'est ensuite avéré que la star de Glee s'était noyée.

Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard.

L'un des décès qui aura également provoqué une vive émotion est bien entendu celui de Chadwick Boseman qui a succombé des suites d'un cancer le 28 août dernier à l'âge de 43 ans. La star de Black Panther se battait depuis quatre ans contre la maladie dans le plus grand secret. Lui aussi malade depuis de nombreuses années, Sean Connery s'est éteint à 90 ans en octobre dernier après une immense carrière marquée, notamment, par son incarnation de James Bond.

Enfin, on retiendra la disparition de John Le Carré, qui lui aussi était lié aux services secrets britanniques, mais pour d'autres raisons. C'est après avoir servi pour le MI5 et le MI6 qu'il était devenu l'auteur de romans d'espionnage à succès que l'on connaît.

L'auteur a succombé des suites d'une pneumonie à l'âge de 89 ans le 12 décembre dernier.