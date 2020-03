L'école Hub créatif Artissimo a abrité, vendredi dernier, un très bel hommage à feue Anissa Asselah disparue il y a tout juste 20 ans. «On ne pouvait pas lui rendre cet hommage-là à cette dame courage et pour tout ce qu'elle a fait», a fait savoir l'artiste Karim Sergoua à l'initiative de ce projet qui nous indiquera en substance: «Elle était à la tête de la Fondation Asselah pendant six ans avec un bilan très positif qui est à notre disposition. En l'an 2000 Anissa Asselah a été sacrée Dame courage, d'ailleurs une ONG finlandaise avait organisé une grande cérémonie en sa mémoire Malheureusement, en 2000, elle a été fauchée par un train, donc elle est décédée et, depuis, toute l'équipe qui travaillait avec elle a quitté la Fondation, tous sans exception, pour des raisons techniques. «On ne voulait plus travailler à la Fondation. On a crée l'association Anissa Culture Action Mémoire dont je suis le président, mais nous n'avons pas d'agrément pour la simple raison qu'on m'a demandé d'enlever le mot Mémoire. J'ai refusé bien sûr. On travaille donc sans agrément en organisant quelques rencontres.»

Une forte participation

«Et de renchérir: «Aujourd'hui, nous commémorons la 20ème année de sa disparition. Cela fait très longtemps qu'on n'a pas fête un événement aussi important. Nous avons fait participer cinq écoles d'art, algériennes, beaucoup d'amis installés à l'étranger; des plasticiens qui ont connu Ahmed et Anissa Asselah nous ont écrit. Nous avons choisi aussi de rendre hommage à son mari et à son fils, assassinés le 5 mars 1994 à l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger. Le 5 mars d'ailleurs nous lui avons rendu hommage à l'Esba et ce depuis très longtemps. Aussi, j'ai créé avec des amis ce concept de «Kalma l'Anissa, où j'ai envoyé un document vierge avec la photo uniquement et un petit encadré, demandant aux gens d'intervenir soit avec un mot ou un dessin. Nous avons obtenu plus de 400 participations. C'est trop bien. Les gens demeurent fidèles. Ils croient en nous et en Anissa. Ils essaient de faire des choses.»

Dire son affection par l'art

«Ce genre de travail n'est pas simplement un témoignage, cela relève aussi de l'art contemporain. Les jeunes d'Azazga ont fait franchement un travail remarquable, tout comme ceux de Sidi Bel Abbès, ou bien de l'école d'art de Mostaganem et bien sûr les étudiants de l'Esba dont ceux de la première année qui ne connaissent ni Ahmed Asselah ni madame Anissa Asselah. On leur a expliqué les choses et raconté ce qui s'est passé et ils ont donc participé et c'était très bien. On remercie vivement Zafira Ouartsi de l'école Artissimo pour avoir accepté d'accueillir cet événement...», nous a confié en aparté Karim Sergoua, fier d'avoir accompli ce geste hautement symbolique. Très belle action en effet qui témoigne non seulement d'une histoire que l'on refuse d'oublier, mais d'un acte de résistance fort qui se veut un plébiscite pour la vie, l'amour des arts et de la culture. Ces petits «carrés» accrochés sur les cimaises d'Artissimo sont en effet de vraies pépites artistiques qui rivalisent d'originalité. Aussi, sur le mur, des mots tendres et affectueux, et certains toujours marqués par la douleur de la disparition de Anissa Asselah ornent ces murs. L'émotion est palpable. On y découvre aussi un mot de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, devenu aujourd'hui le directeur de l'Institut du Monde arabe. Un beau geste qui témoigne de la grandeur de cette dame dont d'aucuns n'ont pu oublier, tant sa bravoure et son militantisme ont marqué plus d'une génération. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui, car le flambeau du combat pour la vie, de l'espoir et de la passion se doit d'être transmis car c'est un devoir de tout un chacun. Un «Hirak» permanent. Et quoi de mieux comme journée que le vendredi pour organiser une telle manifestation?