C’est l’agréable aventure qu’a tenté Chafaâ, un enfant du douar Ikdjan dans la commune de Tifra. Il ne s’était pas trompé puisque à peine sorti, son album a fait le tour de la Kabylie. Distribué par ses propres soins, Chafaâ ne s’est jamais découragé pour sillonner la Kabylie et présenter son œuvre après des mois d’enregistrement. Ne dit-on pas que «vouloir c’est pouvoir». C’est en cet adage populaire que Chafaâ a cru en se lançant dans une aventure qui a fait de lui aujourd’hui un artiste reconnu et respecté.

La nouvelle star de la chanson Kabyle, Moualfi Chafaâ, a fait sortir son nouvel album. Il est, en effet, sur le marché depuis le début du mois d’août. Coïncidant avec la période des fêtes et surtout la période du Hirak que vit notre pays, l’album de Chafaâ a fait un véritable tabac avec sa présence tant durant les fêtes que lors des manifestations de rue. Son nouvel opus 2019 est un florilège d’un total de neuf chansons entre rythmées et sentimentales. Toujours dans le même style qui a marqué, comme tout album bien travaillé, les fêtes durant la saison estivale. Il s’agit, donc, du premier album de Chafaâ. Ce jeune interprète a débuté très tôt dans le domaine artistique. Il nous fera savoir qu’il a fait ses premiers pas au lycée ensuite dans les campus et les fêtes. En plus de sa belle voix qui vous met du baume au cœur, le jeune Chafaa agence merveilleusement de belles paroles juvéniles sur des musiques mariant subtilement modernité et traditions ancestrales. Comme il nous a habitués, le jeune Yacine chante, à travers cet opus, l’amour, la beauté féminine, les problèmes de la jeunesse, l’Algérie. Il est à préciser que les paroles et les musiques sont signées par lui-même. Notre jeune star a mis en ligne sur YouTube son clip qui a atteint près de 10.000 vues en seulement une dizaine de jours. Ce clip a été tourné dans la région de Kabylie. L’album comprend sept chansons, - Ayafrukh, Thamaghra, El Dzair, Rouh asuyi, - Lhenni, Lafraq et Avghigh amhadhragh autant de titres qui portent sur un constat réel parfois amer de notre société qui nous interpelle et qui nous interroge à prendre des initiatives et à positiver. Des textes forts en émotions et pleins de messages avec des mélodies étudiées et variées. Avec des sujets multiples du moment, allant de la fête et de la joie aux maux et fléaux qui rongent notre jeunesse, il est question de l’amour, de la vie, de la fête avec ses joies et ses déceptions, du phénomène de l’immigration clandestine (harga), de la jeunesse et de son désespoir et bien sûr de l’Algérie qui vit l’une des plus belles pages de son Histoire. L’album a été produit chez New Harmoni et enregistré au studio Fadel à Merdj Ouamen dans la wilaya de Béjaïa.