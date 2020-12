Le court-métrage «Chahne» du réalisateur libanais Karim Rahbani a décroché le «Portail d'or» de la huitième édition du Festival virtuel portail numérique du court-métrage international de Annaba, a-t-on appris mercredi du responsable de la communication du Festival, Slimane Farès.

Le prix du «Portail d'argent» de cette édition du festival virtuel a été décerné au film «Sakhra Dhid Echorta» (un rocher contre la police) du réalisateur algérien Nabil Djedouani, tandis que le prix du «Portail de bronze» est revenu au film «Soufisme» du réalisateur tunisien Younès Benhadjira, a-t-il précisé. Selon M. Farès, le Prix du jury du Festival virtuel portail numérique du court-métrage international présidé par le cinématographe Abou Chouaib El-Messaoudi du Maroc a été accordé au film «El Ghorfa» (la chambre) de la réalisatrice Latifa Said du Portugal.

Le même responsable a déclaré, en outre, que les films «Kataltoum Baraâti» (vous avez tué mon innocence) de l'Algérienne Louisa Kadri et «El Khat El Ahmar» (la ligne rouge) de l'Irakien Kacem Ghamkin ont reçu les encouragements de la huitième édition du Festival. Quant au court métrage «Maâraka Dhid El Moustahil» (bataille contre l'impossible) du réalisateur algérien Hatem Youghourta, il s'est vu attribuer le Grand Prix du public, après avoir enregistré le plus grand nombre de «like» sur la page YouTube du Festival, a souligné la même source.

La huitième édition du Festival virtuel portail numérique du court-métrage international a vu la participation de 16 films représentant 11 pays, avec un nombre de followers sur le site du festival sur YouTube avoisinant un demi-million, a-t-on indiqué.