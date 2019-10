Le centre des Glycérines abrite la semaine prochaine un programme culturel bien riche. Anciennement appelé « l’Université pour tous », la manifestation, qui se nomme désormais Savoirs et culture pour tous vous, promet plein des événements culturels bien pertinents pour les jours à venir. A vos agendas !

Samedi 26 octobre 14:00 - 16:00

«La fabrique du patrimoine : la production littéraire en question» - Mourad Yellès

Loin d’être une simple donnée historique, un «héritage transmis de génération en génération» (suivant la formule consacrée), le patrimoine se fabrique dans des contextes socio-culturels, institutionnels spécifiques et selon des procédures qu’il est important de définir et d’analyser. A travers l’exemple de la production littéraire algérienne, il s’agira de s’interroger sur les pratiques et les enjeux impliqués dans les processus de patrimonialisation.

Dimanche 27 octobre 15:00 - 17:00

«L’étude du travail» - Omar Aktouf.

«Comme objet d’étude, le travail représente un phénomène protéiforme, impliquant diverses facettes de la vie humaine. D’où l’exigence d’une interdisciplinarité, à hauteur de cette complexité. Pour Omar Aktouf, on ne peut séparer la signification du travail, de la conception de l’homme et la vie sociale. Toute étude du travail doit passer par une redéfinition de la place qu’on attribue à l’humain dans l’entreprise.

Pour Omar Aktouf : «L’un des aspects les plus anciens et le moins contestable du travail est son caractère social, il est engagement de l’homme dans la vie et dans la société, c’est par lui qu’il y prend une place et qu’il met son existence en acte, et qu’il lui donne un sens. »

Mardi 29 octobre 18:00 - 20:00

Présentation du livre « Alger, capitale de la révolution: De Fanon aux Black Panthers » – Elaine Mokhtefi. Avec dédicace du livre. Notons que la veille, soit le 28 octobre Elaine Mokhtefi présentera son livre à la librairie Mauguin. Pour rappel, la native new-yorkaise est l’épouse de Mokhtar Mokhtefi, auteur et vétéran de la guerre de libération. Son ouvrage revient sur l’histoire de l’Algérie, connue pour être baptisée de la «terre des révolutionnaires» durant l’après-guerre. Aussi, Elaine Mokhtefi ne manquera pas d’aborder l’actualité du moment qui sera sans doute invoquée lors du débat modéré par Sarah Kouider Rabah.

Jeudi 31 octobre 18:00 - 20:00

«Être citoyen(ne): qu’est-ce que cela signifie ?» – Olivier Le Cour Grandmaison

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’opter pour une approche pluridisciplinaire qui soit tout à la fois historique, politique et juridique et qui, de plus, ne soit pas limitée à la France métropolitaine puisqu’au sein de l’Empire français, sous la IIIe République, les “indigènes,” dans leur écrasante majorité, n’étaient pas citoyens français mais “sujets français.” Ce fut le cas des “’indigènes” algériens jusqu’en 1945. Difficile universalisation des droits politiques donc même si la citoyenneté ne se limite pas à cela puisqu’elle suppose, entre autres, pour être aussi effective que possible, la jouissance de droits fondamentaux comme la liberté de réunion, d’association, de manifestation et d’expression, et enfin, des élections libres, pluralistes et régulières, dans tous les sens du terme c’est-à-dire sans fraude et respectueuses de la durée des mandats divers établie par la Loi fondamentale.