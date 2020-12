Pionnier de la musique country, le chanteur américain Charley Pride est décédé samedi dernier au Texas à l’âge de 86 ans des suites de la maladie de Covid-19, a annoncé sa famille dans un communiqué. Né en 1934 dans le Mississippi (Sud) alors ségrégué, Pride a eu son heure de gloire dans les années 1970 avec des tubes comme Kiss an Angel Good Mornin’. Il était devenu pour son label RCA Records l’interprète réalisant les meilleures ventes aux Etats-Unis depuis Elvis Presley. Il a aussi été le premier noir admis au Country Music Hall of Fame. Les hommages ont aussitôt afflué, la légendaire Dolly Parton disant avoir « le coeur brisé ». « Charley, on t’aimera à jamais », a-t-elle tweeté. De son côté, le chanteur de country Billy Ray Cyrus a salué un

« vrai pionnier », estimant qu’« il a fait tomber les murs et les barrières érigées pour diviser ». L’ancien président George W. Bush a également salué Charley Pride, évoquant un « homme raffiné doté d’une voix formidable ». Son décès intervient un mois après sa participation à la cérémonie des 54émes récompenses annuelles de l’Association de la musique country, à Nashville dans le Tennessee où il avait reçu un Prix pour sa carrière hors normes. Les organisateurs ont indiqué qu’il avait été testé négatif avant la cérémonie de remise des prix. Dans un communiqué posté sur sa page Facebook, sa famille a dit qu’il « se sentait heureux d’avoir eu autant de fans merveilleux partout dans le monde » et qu’il aurait voulu qu’ils « prennent ce virus très au sérieux ».