Cheb Kader lance son nouveau single «Liyem», accompagné de son clip vidéo. Une chanson qui se distingue par une touche nostalgique qui nous rappelle notre enfance, un passé perdu et qui reflète le déracinement et le chagrin profond que vit celui qui part et s'éloigne de sa patrie, de sa famille et de ses amis. Cette chanson nous rappelle aussi le style de cheb Kader qui fusionne entre le style traditionnel et moderne. Cheb Kader a co-composé cette chanson avec «Mehdy Ziouch» pour la musique, a co-écrit les paroles avec «Mohamed Tahiri», et «Mourad Bekkouche» pour les arrangements musicaux. Ce titre est un hommage à la mémoire des grandes figures du raï ancien «Ahmed Wahbi» et «Blaoui El Houari» qui ont bercé son enfance. Des figures que l'ont voit furtivement dans le clip qui met en scène des enfants jouant au foot, puis on les redécouvre plus tard grands. «Liyem» se veut une chanson très sentimentale car elle est appuyée par des instruments tel le violon qui accentue l'aspect mélodramatique et mélancolique de la chanson.