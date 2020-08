Ensemble, ils avaient donné un nouveau souffle à la chanson kabyle en y introduisant le ton satirique aux chansons qu'ils interprétaient ensemble, mais aussi des sketchs à dimension sociale, psychologique, voire philosophique. Cheikh Nordine qui nous a quittés le 16 août 1999, à l'âge de 81 ans, était un artiste à la voix atypique puisqu'il fait partie de la catégorie de chanteurs inimitables tant le timbre de sa voix et sa façon d'interpréter sont uniques. Son talent de comédien l'est également. Il a campé avec brio le rôle de la femme dans une infinité de duos humoristiques avec Slimane Azem. Né en 1918 au village Agemoun près de Larbaâ Nath Irathen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, Cheikh Nordine a eu un parcours de vie qui ressemble à celui de tant d'autres chanteurs kabyles fait d'une enfance passée dans le village natal avant de s'envoler vers la capitale, Alger,où son talent artistique a pu éclore. La vie au village étant très difficile, Cheikh Nordine est parti rejoindre son frère Mohamed dans la capitale algérienne pour tenter de trouver un travail.

Un des fondateurs de la radio kabyle

Il devint serveur dans de nombreux cafés algérois. C'est en fredonnant majestueusement une chanson avec sa très belle voix au moment où il faisait la vaisselle dans l'un de ces cafés qu'il est remarqué par le directeur de Pathé Marconi qui habitait dans les environs. Ce dernier lui propose immédiatement d'enregistrer ses chansons. «Anfiyi ad rugh» a été la première chanson enregistrée par celui qui devint vite l'un des maîtres de la chanson kabyle, mais aussi une référence à la radio kabyle d'Alger qui était une véritable et exceptionnelle école pour tout ce qui avait trait à la culture kabyle de manière générale et à la chanson kabyle, plus particulièrement. Le premier disque de Cheikh Nordine est édité deux années plus tard. Très prolifique dès le début de sa carrière, ce premier produit artistique comprenait pas moins de 12 chansons dont les mythiques «Allo triciti», «Anfiyi adrough», «Yellis n tmurt», etc. Parallèlement, son apport à la radio kabyle était déjà immense car il touchait à tout: chansons, émissions artistiques et sketchs. Cheikh Nordine est considéré comme étant l'un des fondateurs de la radio kabyle, Chaîne 2. Ce qui est remarquable dans la carrière artistique de Cheikh Nordine, c'est le fait qu'il a été un artiste extrêmement prolifique avec des chansons écrites et composées qui se comptent par centaines (plus de 500 selon la majorité des sources). Il en est de même du nombre d'émissions qu'il a animées à la radio faisant de lui un repère pour de nombreuses générations d'artistes. Ces derniers voyaient d'ailleurs en lui une véritable école. Il permit à de grands noms de la chanson de briller et de s'affirmer à l'instar de Mohand Rachid ou encore Kamel Hamadi, Youcef Abdjaoui, Meziane Rachid et bien d'autres. Ces derniers le rejoignirent d'ailleurs et ils partagèrent ensemble un parcours exceptionnel et brillant à la Chaîne 2 où ils formèrent et encadrèrent une infinité d'artistes. En plus de Slimane Azem, Cheikh Nordine a interprété des pièces humoristiques qu'il écrivait lui-même avec de célèbres talents comme Mohamed Hilmi, Said Zanoun, Ali Abdoun et la liste est longue. Parmi les aspects du parcours de Cheikh Nordine qui le font distinguer aussi, il y a le fait qu'il avait animé la mythique émission «Les chanteurs de demain» au milieu des années 50.

De la censure au cinéma

Une polémique éclata toutefois quand Slimane Azem a été interdit d'antenne et censuré de la Chaîne 2 quant à la «responsabilité» supposée, mais jamais confirmée de Cheikh Nordine dans cet acte d'exclusion. Le fait que Cheikh Nordine ait été pour quelque chose dans la censure ayant visé Slimane Azem à la radio n'a jamais été confirmé par des sources fiables.

D'ailleurs, au début des années 70, Cheikh Nordine qui partit en France, noua une grande amitié avec Slimane Azem avec lequel il entama une longue et riche carrière en duo avec l'enregistrement de plusieurs dizaines de chansons et de sketchs sur fond humoristique ayant marqué des générations entières de mélomanes. Cheikh Nordine campa aussi des rôles dans des films avec des ténors du cinéma comme Rouiched et Hassan El Hassani. Cheikh Nordine a même participé, en tant que comédien au mythique film «Chronique des années de braise» du réalisateur Mohamed Lakhdar Hamina et dont le scénario avait été écrit par l'écrivain Rachid Boudjedra. Ce film sorti en 1975 avait obtenu la Palme d'or de la 28e édition du festival de Cannes. Il est le seul film algérien à obtenir cette récompense d'ailleurs. On retrouve aussi Cheikh Nordine dans «Les hors-la-loi» de Farés Tewfik (1968), «La patrouille de l'Est» de Amar Laskri (1970), «Chebka» de Ghouti Bendedouche (1977), «La dernière image» de Mohamed-Lakhdar Hamina (1979), «Chant d'automne» de Yala Meziane (1982), «Elise ou la vraie vie» de Michel Drach avec l'actrice Marie-José Nat (1982), «Les chevaux du soleil» tourné en Espagne avec la regrettée H'nifa et relatant la vie d'El Mokrani et «Tahya ya Didou» de Zinet. Cheikh Nordine a été également l'auteur d'un livre édité en 1960 aux éditions Le Seuil de Paris et intitulé «Un algérien raconte».