Le Salon international du livre d’Alger a été l’occasion pour le célèbre professeur Chems-Eddine Chitour, écrivain prolifique et pluridisciplinaire, de dédicacer son tout nouveau livre fraîchement paru. Chems-Eddine Chitour était présent au stand des éditions Enag (Entreprise nationale des arts graphiques) pour animer une séance de vente-dédicace et rencontrer le public du Sila. L’occasion est la sortie de son tout nouveau livre édité aux éditions étatiques, Enag. Cette fois-ci, Chems-Eddine Chitour a choisi d’explorer un tout autre domaine et offre au lecteur un pavé de plus de 400 pages, où est revisitée l’histoire de l’Algérie, vue sous l’angle très glorieux de la révolution de Novembre 1954 pour l’indépendance du pays et pour laquelle se sont sacrifiés plus un million et demi de martyrs. Le livre, d’histoire donc, est intitulé tout simplement 1er Novembre 1954. Comme il fallait s’y attendre, l’aura de l’auteur Chems-Eddine Chitour, mais aussi le choix du sujet de son dernier livre a fait que, dès qu’il s’est installé dans l’espace qui lui a été réservé au niveau du stand très spacieux des éditions Enag, au pavillon central du Sila, un public très nombreux, constitué de toutes les tranches d’âges s’est regroupé devant l’intellectuel qui a tenté malgré le brouhaha général qui caractérise la Salon, à cause de la forte présence du public, de répondre avec disponibilité, aux questions que lui posaient ses lecteurs potentiels, ravis de se retrouver face-à-face avec Chems-Eddine Chitour. Idem pour les médias, surtout audiovisuels qui se sont rués sur cet auteur très prolifique. Chems-Eddine Chitour, avec la patience d’un sage, a su gérer tout ce flux de visiteurs et de médias, en répondant à chacune et à chacun pour ceux qui le sollicitaient avec l’esprit de synthèse et de lucidité qui est le sien. La sortie du livre de Chems-Eddine Chitour est un double événement car, en plus du fait qu’il est édité le premier jour de la tenue de la 24ème édition du Salon international du livre d’Alger, l’auteur a fait coïncider sa sortie également avec la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de l’Indépendance algérienne.