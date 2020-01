Le meilleur hommage a des faiseurs d’images, c’est de diffuser leurs œuvres ! Non encore complètement remis de la tristesse inhérente a la perte tragique et inattendue de Chérif Aggoune le

17 décembre, puis de Nacer Medjekane, pendant le passage à la nouvelle année, l’association Project’heurts et son ciné club hebdomadaire «Allons voir un film» rendront hommage à ces deux enfants terribles du cinéma algérien, samedi 11 janvier 2020 à partir de 14h à la cinémathèque de Béjaïa, avec la projection de : «Taggara n Lejnun» 1990, de Chérif Aggoune, souvent décris comme étant le premier film d’expression amazighe, puis de «Sotra», novembre 2019, de Abdallah Aggoune, avec Chawki Ammari et Idir Benaïbouche et Nacer Medjkane comme directeur de la photographie. les projections seront suivies comme de coutume d’un débat en présence du réalisateur Abdallah Aggoune, l’entrée sera libre et le public et la presse y sont cordialement invités.