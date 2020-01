Dans la continuité de son programme et fidèle à son engagement, le ciné-club «Allons voir un film» de l’association Project’heurts vous propose pour samedi 25 janvier 2020, à partir de 15h, à la cinémathèque de Béjaïa, et en avant-première algérienne : «L’islam de mon enfance» de Nadia Zouaoui (2019, Canada-Algérie), Primé comme Meilleur film documentaire au festival du film amazigh d’Agadir (Maroc) entre autres . la projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice et de l’écrivain et chercheur, Rachid Oulebsir, l’un des protagonistes du film. A noter que cette projection s’inscrit dans le cadre du cycle «Raconte-moi tes luttes».

Synopsis :Nadia Zouaoui a grandi dans un pays musulman où la religion et la culture faisaient bon ménage depuis des siècles. La tolérance était alors un sage médiateur entre la culture, la religion et les libertés individuelles. Ce film d’auteur est une quête intérieure dans l’islam de son enfance, mais nous raconte aussi l’islam politique qui a essayé de détruire les cultures locales de l’Afrique du Nord et l’intégrisme qui a pris en otage des populations entières qui n’arrivent plus à avancer.