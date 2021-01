L'IFA lance son premier appel à projets de l'année 2021 dans le domaine du cinéma. Vous avez jusqu'au 4 février 2021 pour soumettre vos projets! Aucun projet reçu postérieurement à cette date ne sera examiné.

Les appuis consentis dans le cadre de cette commission répondent aux axes de la coopération culturelle de la France avec l'Algérie. Une attention particulière sera portée à: l'émergence de jeunes talents et les projets novateurs dans la création contemporaine: fictions et documentaires de création.

Les demandes peuvent entrer dans les catégories suivantes: aide à l'écriture, aide à la production et aide à la postproduction. Peuvent déposer un projet, les sociétés de production algériennes ou françaises (en coproduction avec une société de production algérienne) qui portent un projet en lien avec l'Algérie.

Les demandes effectuées à titre individuel ou par une structure française sans coproducteur algérien ne seront pas examinées.

Les appuis consentis sont sous la forme d'une subvention d'un montant maximum de 10000 euros (pour les structures françaises), ou équivalent en dinars (pour les structures algériennes). Pour les postulants vous devez remplir les formulaires comprenant (téléchargeables sur le site de l'IFA). Une fiche de synthèse à remplir intégralement et un budget équilibré en recettes et en dépenses, à remplir. Ce budget doit faire apparaître les autres partenaires sollicités ou déjà engagés.

Remplir les conditions requises

À noter que le financement demandé ne doit en aucun cas excéder 50% du budget. Pour info, si vous avez déjà bénéficié d'un appui (subvention) de l'IFA, il est impératif de fournir au moment du dépôt de votre dossier un bilan moral et financier de l'opération précédemment menée, ainsi que le tableau suivant complété. Vous devez joindre à votre demande également une lettre de demande de subvention signée avec le montant de l'aide sollicitée, le cachet et la signature du responsable juridique de la structure, un dossier de présentation du projet, tout document pouvant venir en appui de la demande (scénario, coupures de presse, etc.), une présentation du réalisateur + CV + liens permettant de visionner les films déjà réalisés, un lien vers un extrait ou des rushs du film faisant l'objet de la demande, lorsque cela est possible, une justification de la personnalité morale (avis au répertoire Sirene, Kbis, déclaration légale, inscription à un registre) traduite si le document est en arabe et enfin, un exemplaire de RIB original (émis par la banque) scanné du compte bancaire de la structure porteuse du projet (les coordonnées bancaires d'un compte personnel ne seront pas acceptées). Le dossier complet est à envoyer impérativement par courriel, avant le 4 février 2021, à [email protected] et [email protected] Un courriel de confirmation de bonne réception vous sera envoyé. Dans le cas contraire, il suffit de contacter Abdenour Hochiche: [email protected] Attention au poids des fichiers, qui ne doivent pas excéder 4 MO par courriel envoyé. Les liens Wetransfer et Googledrive ne sont pas acceptés.

Les règles de participation

Pour rappel, seuls les dossiers correctement remplis et complets seront étudiés par la commission de sélection des projets.

Vous recevrez par courrier électronique le résultat de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date limite de candidature.

En cas d'acceptation, une convention sera établie avec la structure porteuse du projet, établissant la nature du soutien de l'IFA, les conditions de réalisation et d'évaluation du projet, la visibilité accordée au soutien de l'IFA.

Il est impératif de tenir également compte dans le développement de votre projet des délais d'octroi d'une subvention (de 2 mois environ à compter de la réception par l'IFA des exemplaires signés de la convention). Aussi, un film ayant déjà bénéficié d'un soutien de l'IFA pourra prétendre à un nouveau soutien, à condition qu'un bilan moral et financier justifiant l'utilisation de la précédente subvention soit fourni à l'IFA, et que la nouvelle demande concerne une autre étape du développement du film (exemple: un projet de film ayant reçu un soutien pour son écriture pourra prétendre à une nouvelle subvention pour l'étape de sa production).

Ces soutiens pourront donc être octroyés dans la limite de trois fois, correspondant aux étapes suivantes: écriture, production, postproduction.

La commission se réserve le droit de renouveler ou non son soutien pour un même projet, et d'en déterminer le montant.

L'obtention d'un soutien de l'IFA dans le cadre de ses appels à projets n'implique pas la délivrance de lettres d'invitation, obligatoires à l'obtention des visas. Il revient au partenaire français ou algérien d'établir les lettres d'invitation.

L'IFA ne pourra apporter son concours pour l'obtention d'autorisations de tournage, la location de matériel, la mise à disposition d'un hébergement ou d'une résidence, ou pour toute autre question d'ordre logistique, consulaire et administratif.