l Dimanche 16 février:

13h: Jumanji: next level (700 DA).

15H: Brooklyn affairs (600 DA).

18H: Bad boys for life (700 DA).

20H30: Maléfique 2 (700 DA).

l Lundi 17 février:

13H: Jumanji: next level (700 DA).

15H: Bad boys for life (700 DA).

18H: Maléfique 2 (700 DA).

20H30: Star Wars 9 (800 DA).

l Mardi 18 février

13H: Les Incognitos (400 DA).

15: La Reine des neiges 2 (600 DA).

18h: Jumanji: next level (700 DA).

20h30: Bad boys for life (700 DA).