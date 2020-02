L'Institut culturel italien d'Alger vous propose un cycle de projections cinématographiques de réalisateurs italiens qui s'étend de la moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours. Le fil rouge de ce cycle de rencontres sera le voyage, dans ses multiples aspects: «Le temps est venu / de rencontrer l'oiseau / de la plus grande errance / le temps est venu de nicher / autre espace...» (Ahmed Azeggagh).

En programme, tous les lundis à 18h45:

24/02 - Viaggio in Italia - R. Rossellini

2/03 - La grande bellezza - P. Sorrentino

9/03 - La ragazza con la valigia - V. Zurlini

16/03 - Caro diario - N. Moretti

23/03 - Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? - E. Scola

30/03 - Io sono Li - A. Segre

06/04 - Deserto Rosso - M. Antonioni

20/04 - Il giovane favoloso - M. Martone

Tous les films sont en version originale en italien - sous-titrés en français. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles. (Sous réservation par e-mail:

[email protected]). Il est à noter qu'il faut présenter sa réponse de confirmation et la présenter à l'entrée de l'Institut.