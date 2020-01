Dans le cadre des festivités de la célébration de Yennayer (Nouvel An amazigh), le Centre algérien de la cinématographie (CAC) a réservé un programme spécial qui durera une semaine, de samedi 11 au jeudi 16 janvier et cela à travers l’ensemble des 10 salles de répertoire de la Cinémathèque algérienne. Trois films d’expression amazighe seront essentiellement diffusés sur l’ensemble des 10 salles :

« Machaho », « La montagne de Baya » et « Fathma Nsoumer ». Mais un programme plus varié et plus large avec des films inédits seront projetés dans trois wilayas du centre : Alger, Tizi Ouzou et Béjaïa. La cinémathèque de Tizi Ouzou diffusera une rétrospective de la dernière édition du festival amazigh, en partenariat avec la direction de la culture, avec la diffusion des documentaires de Abderrazak Larbi cherif sur Cheikh Hasnaoui et la JSK. Par ailleurs, ce samedi la Cinémathèque de Tizi Ouzou organise la projection en avant-première du film « Made In Algeria », en présence du réalisateur Yazid Arab

De son côté, la cinémathèque d’Alger diffusera un programme les 11 et 12 janvier de films sélectionnés par le Cadc, notre partenaire cinéma. La salle de la rue Larbi Ben M’hidi diffusera en avant première à Alger, le documentaire fiction Juba II, de Mokrane Aït Saâda. Pour sa part, la cinémathèque de Béjaïa organise le 12 janvier un programme varié, rehaussé par un emensi n Yennayer (Un dîner traditionnel) organisé avec l’association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la ville).