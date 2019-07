A l’occasion de la clôture de l’exposition Planet Malek, consacrée au musicien et compositeur Ahmed Malek, une performance musicale (Showcase) sera présentée jeudi 1er août à partir de 18h au Mama (Musée national d’art moderne et contemporain d’Alger). Ce spectacle est signé par les DJ Janis Stuertz et Sadaf Vasaie. Entrée libre.